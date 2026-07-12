Qué hacer en Montevideo del 13 al 18 de julio: "La Odisea" en cine, Petru al Tinglado y Will Ferrell en Netflix

Una nueva semana trae un montón de actividades en material de música, cine y teatro para disfrutar. Esta semana llega una esperadísima película al cine, también hay novedades en las tablas y en las plataformas de streaming disponibles en Uruguay.

Aquí un repaso por las cosas para hacer en la semana del 13 al 18 de julio en cine, música, teatro y streaming.

Misero Buffo y El principio de Arquímedes en el teatro

Nestor Guzzini. Foto: Archivo.

Con el final de las vacaciones de invierno, la cartelera vuelve a su programación habitual. Ese es el caso de El principio de Arquímedes, que estrenó el 2 de julio y ahora vuelve este jueves al Teatro El Galpón. Se trata de una adaptación del catalán Josep María Miró. La protagoniza Nestor Guzzini. A su vez, el miércoles llega Misero Bufo al Teatro Solís, un clásico de los italianos Dario Fo y Franca Rame. Ganador del Premio Nobel de Literatura en 1997, Fo es una figura fundamental en el teatro del siglo XX. El espectáculo será en italiano sin sobresubtítulado. Es dirigido por Eugenio Allegri.

Rock uruguayo, presentaciones de álbumes y colaboraciones

Laura Canoura. Foto: Archivo. Foto: Darwin Borrelli.

La agenda musical de esta semana recorre distintos géneros. Hoy, Árbol festeja 30 años junto a La Tabaré en Montevideo Music Box. El viernes, la música uruguaya Fer O-Smith presenta su disco Delirio en el tiempo en la Sala Hugo Balzo. A su vez, Laura Canoura lleva su Mariposa Monarca a Sociedad Urbana Villa Dolores. También estará Filarmónica de cerca en el Teatro Solís. El sábado en Live Era, la banda Reytoro presenta el espectáculo Con jurar nunca contamos. Además, el dúo integrado por Julieta Díaz y Diego Presa dará un recital en Sala Rondeau en el que recorrerán sus repertorios.

Petru Valensky, “El monaguillo” y más shows de comedia

Laura Falero se presenta junto a Adelina Perdomo en Undermovie. Foto: Archivo.

Esta semana, la oferta de comedia vendrá de la mano de distintos humoristas uruguayos. Petru Valensky y Pablo Atkinson se presentarán este jueves a las 20.00 en el Teatro El Tinglado. El viernes, Charly Álvarez y Carolina Villalba presentan Compenetrados: un consultorio de locos en la Vieja Farmacia Solís a las 21. 00. A su vez, Nelson Burgos estará en Movie Montevideo con El Monaguillo, un unipersonal sobre la vocación y la búsqueda de identidad. El sábado en el mismo lugar a las 23.15, tendrá lugar Comedia de especialidad, el show de Adelina Perdomo y Laura Falero.

Se termina una historia de amor y estrena “El halcón”

La semana contará con el final de historias y el comienzo de otras en streaming. El martes en HBO MAX estrena Cómplices hasta el final (Ride or die), una serie de comedia y acción británica protagonizada por Octavia Spencer y Hannah Waddingham. El miércoles en Netflix llega El halcón, una comedia deportiva en la que Will Ferrell interpreta a un golfista emblema de una polémica liga. El viernes en la misma plataforma, estrena Heartstopper para siempre , la película que le da un punto final a la historia de amor adolescente de Nick y Charlie en la exitosa serie Heartstopper.

Aniversarios, terror clásico y un mito griego muy esperado

La cartelera semanal de cine incluye aniversarios de clásicos, historias épicas y cenas incómodas. Mañana, CineArte exhibirá el clásico polaco de terror Madre Juana de los Ángeles a las 17.00 en la Sala B del Auditorio Nelly Goitiño. La película ganó el Premio del Jurado en el Festival Internacional de Cine de Cannes de 1961. El martes, Movie Nuevocentro festejará los 25 años de Legalmente Rubia, protagonizada por Reese Witherspoon, con una proyección a las 19.30. El jueves habrá dos estrenos: La invitación y La Odisea. La primera, dirigida por Olivia Wilde, es una adaptación de la película española Sentimental de Cesc Gay. El elenco está conformado por la misma Wilde, Penélope Cruz, Seth Rogen y Edward Norton. La Odisea, por su parte, es uno de los largometrajes más esperados del año. Bajo la dirección de Christopher Nolan y con un reparto lleno de estrellas como Zendaya, Matt Damon y Robert Pattinson, se propone llevar una vez más a la pantalla el clásico de la mitología griega de Homero.