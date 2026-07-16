Todo sobre "La Odisea" de Christopher Nolan: elenco, historia y la polémica en redes que rodea a la película

Parece que cada generación cuenta su propia versión de La Odisea. Lo hizo Virgilio, lo hizo James Joyce, lo hicieron artistas como John William Waterhouse y Arnold Böcklin, lo hizo el cine italiano, y ahora le toca a Christopher Nolan. La diferencia es que el director británico ganador del Oscar por Oppenheimer no busca solo adaptar un clásico, intenta convertir en un blockbuster a un poema que, casi tres mil años después de haber sido atribuido a Homero, sigue siendo una de las piedras fundacionales de la cultura occidental.

La película, una de las más esperadas del año, está protagonizada por Matt Damon como Odiseo, Anne Hathaway como su paciente esposa Penélope, Tom Holland como su hijo Telémaco, Charlize Theron como la ninfa Calypso y Zendaya como la diosa Atenea. Fue filmada con cámaras IMAX (en Uruguay lo más parecido será el formato 35 mm que proyectará Cinemateca), cuenta con un elenco repleto de estrellas y una narración que, lejos de seguir un camino lineal, reconstruirá la historia en distintos tiempos narrativos.

No deja de ser apropiada esta narración por la filmografía de Nolan, y porque el poema original tampoco cuenta los hechos en orden cronológico.

Aunque suele resumirse como la aventura del héroe que tarda diez años en volver a Ítaca tras la guerra de Troya, La Odisea ya era, en el siglo VIII antes de Cristo, una obra extraordinariamente moderna. Homero la comienza cuando Odiseo lleva años desaparecido, alterna escenas en distintos lugares, incorpora relatos dentro de relatos y reconstruye parte del viaje mediante extensos flashbacks. Nolan, un director cuya filmografía parece obsesionada con el tiempo fragmentado desde Memento hasta Oppenheimer, parece haber encontrado allí un parentesco natural.

Eso significa que quienes esperen una adaptación organizada según las divisiones tradicionales del poema -la Telemaquía, el regreso de Odiseo y la venganza contra los pretendientes- probablemente se encuentren con una estructura donde todos esos episodios convivan y dialoguen entre sí.

Matt Damon en "La odisea". Foto: Archivo. Foto: Difusión.

En notas de producción, Nolan explicó que descubrió cuánto había de La Odisea, sin proponérselo, en casi todas sus películas. También comentó: “Tu experiencia como cineasta influye en las decisiones que tomas de diversas maneras, incluyendo para qué te sientes preparado, para qué crees que tienes las habilidades necesarias y qué te ofrecerá un nuevo reto, y todo ello se basa en lo que has hecho previamente”.

Por eso define a La Odisea como un mojón histórico y cultural que nunca había sido adaptado con pretenciones de blockbuster. “Me entusiasmaba la idea de contar su historia, con toda su riqueza temática, de una forma que nunca había visto antes”.

Las primeras reacciones destacan el trabajo de Nolan, el elenco y el diseño de producción. Es, además, una de las películas mejor puntuadas en Rotten Tomatoes, donde tiene 98% de aprobación.

Previo a su estreno, la película provocó una discusión bastante menos literaria en redes sociales, centrada en el casting, y pidiendo un extraño reclamo de “precisión histórica” al poema.

La elección de Lupita Nyong’o para interpretar a Helena de Troya abrió un debate en redes. El argumento resulta, cuanto menos, llamativo.

Porque La Odisea no es un documental sobre la Grecia micénica. Es un poema épico construido durante siglos de tradición oral, poblado por dioses que intervienen en los asuntos humanos, cíclopes, sirenas, hechiceras que convierten hombres en cerdos y viajes al inframundo. Exigir exactitud histórica a un relato mitológico equivale a reclamárselo a El señor de los anillos, o que una película de superhéroes se ciña a las leyes de la física.

En realidad, buena parte de esas reacciones parecen deberse a otro fenómeno: el peso que dejó Troya (2004), una superproducción que, con el paso de los años, terminó fijando en el imaginario colectivo una iconografía que poco tenía del relato de Homero.

Wolfgang Petersen y Brad Pitt en "Troya". Foto: Archivo.

Su mayor legado, paradójicamente, no fue narrativo sino visual. Para millones, Helena pasó a tener los rasgos (piel blanca, ojos azules y cabello rubio) de Diane Kruger y Aquiles los de Brad Pitt. Dos décadas después, todavía aparecen comentarios que juzgan el reparto de Nolan tomando como referencia la película de Wolfgang Petersen. Irónicamente Nolan había sido elegido para dirigir esa película y la concepción del caballo de Troya saliendo del arena (como guiño a El Planeta de los simios) fue su idea.

La confusión en redes llega incluso a reclamar por el duelo de Aquiles y Héctor frente a las murallas de Troya, cuando esos episodios pertenecen al otro poema de Homero, La Ilíada. La Odisea comienza justamente cuando esa guerra ya terminó.

Un héroe que sigue regresando

Esta no es la primera vez que Odiseo llega a la pantalla grande.

La primera adaptación cinematográfica es de 1911, cuando el cine todavía era mudo: L’Odissea, dirigida por Francesco Bertolini, Giuseppe de Liguoro y Adolfo Padovan, condensaba el poema en solo 44 minutos.

La versión más célebre sigue siendo la producción italiana Ulises (1954), de Mario Camerini, protagonizada por Kirk Douglas junto a Silvana Mangano y Anthony Quinn. Llegó a Uruguay en 1956.

Los cines uruguayos también exhibieron títulos italianos inspirados, con bastante libertad, en el personaje de Ulises, como Ulises contra Hércules, y Hércules, Sansón y Ulises. También Una pistola para Ringo que convertía la trama en un western.

Nada de eso parece preocupar a Nolan, ya que su apuesta es devolver al cine un texto que lleva casi treinta siglos siendo reinterpretado. Es que pocas historias han viajado tanto y por tanto tiempo, sin dejar de encontrar el camino de regreso.