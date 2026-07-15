El festival de cine Tenemos Que Ver vuelve con más de 20 películas y funciones gratis en 10 departamentos

El Festival Internacional de Cine y Derechos Humanos Tenemos Que Ver prepara su decimocuarta edición, que llega bajo el lema “Proyectar futuros”. Desde el martes y hasta el 28 de julio, se exhibirán más de 20 cortometrajes y largometrajes uruguayos e internacionales. Además, varias funciones estarán acompañadas por instancias de intercambio con el público.

La Sala Zitarrosa recibirá las funciones de apertura y clausura con Comparsa, de Vickie Curtis y Doug Anderson, y La Calera, de Pablo García. Las demás proyecciones se realizarán en Cinemateca y en distintos puntos de la capital.

Además, el festival estará presente en salas de Canelones, Cerro Largo, Colonia, Paysandú, Rivera, Rocha, Salto, San José y Soriano.

La programación completa, con todos los títulos y sedes, está disponible en la página oficial del festival. Como en todas las ediciones, la entrada es gratuita y podrá retirarse 24 horas antes de cada función.

“Las películas seleccionadas para esta edición promueven la conversación y nos plantean preguntas, inquietudes y soluciones”, explica Laura Amaya, programadora del festival, en diálogo con El País.

La programación está integrada principalmente por producciones latinoamericanas. Sin embargo, también incluye películas de Francia, Bélgica, España, Senegal, Italia y Estados Unidos. Amaya manifiesta su interés en que el público pueda asistir a las funciones de producciones uruguayas, “para darle valor a lo nacional”.

El espíritu participativo de Tenemos Que Ver va más allá de los diálogos posteriores a las funciones y del acceso gratuito.

Además del jurado oficial, habrá otros dos conformados a través de convocatorias abiertas: uno integrado por jóvenes de entre 18 y 30 años y otro por personas mayores de 65. Las películas elegidas por estos grupos recibirán una mención especial.

También está el Premio del Público de TV Ciudad, otorgado a partir de la votación de la audiencia del canal municipal. El 19, 25 y 26 de julio, a las 22.00, se emitirán El equipo, La libertad es mi causa y Lachatao. El sábado 12 ya se proyectó Llámame Sinsorga, el documental de las españolas Paula Iglesias y Marta Gómez sobre la apertura de un centro cultural feminista en Bilbao.

Los realizadores de todos los cortometrajes locales estarán presentes el miércoles 22 en la jornada dedicada a los cortos nacionales. Serán cinco y la actividad iniciará a las 19.00.

En el plano internacional, la brasileña Ana Petta, codirectora de Amora, y la argentina Agustina Lasagni, directora de Bordado de la memoria, estarán presentes en las proyecciones de sus películas.

El docente y realizador audiovisual Álvaro Adib dictará el taller “Trayectorias, privilegios y derechos: la creación colectiva en clave de DDHH” en el marco del festival. Será el sábado 25 en el Centro Cultural de España. Aún quedan cupos y las inscripciones se realizan a través de la página web del festival.

Con más de 20 títulos, entrada gratuita y espacios de diálogo y formación, Tenemos Que Ver regresa con una programación que busca acercar al público películas e historias que rara vez encuentran espacio en el circuito comercial.