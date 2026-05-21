De Soriano a la alfombra roja: diseñadora uruguaya de zapatos vestirá a estrella europea en Cannes

Yianina Bugani, nacida en una zona rural cercana a Cardona, Soriano, será la primera diseñadora uruguaya de zapatos que formará parte oficialmente del Festival de Cannes, representando al país a través de su firma Nina B.

Si bien la presencia de la diseñadora en el prestigioso festival francés comenzó el miércoles, luego de participar en un evento organizado por la firma francesa HFC, el momento alto de su pasaje por Cannes tendrá lugar este viernes 22 de mayo. La uruguaya vestirá con su calzado a la actriz sueca Victoria Silvstedt, ex modelo de Victoria's Secret.

Yianina Bugani, diseñadora uruguaya que participa del Festival de Cannes. Foto: gentileza.

Bugani creó para el festival un cápsula exclusiva de cinco piezas inspiradas en la Riviera Francesa y las alfombras rojas: se destacan unas botas de caña alta en tono dorado, con taco aguja, y stilettos de colores.

La diseñadora uruguaya logró posicionarse en circuitos internacionales de moda tras sus apariciones en las semanas de moda de París y Nueva York, además de aparecer en portadas de revistas internacionales y compartir escenarios con figuras como Demi Moore, Eva Longoria y Bella Hadid.

Yianina Bugani con la actriz Noemi Merlant, protagonista de la película Roma Elástica. Foto: gentileza.

¿Quién es Yanina Bugani?

Nacida en una familia dedicada a la agricultura y la ganadería, y docente de inglés de profesión, Bugani transformó desde niña su fascinación por la moda en un proyecto que la llevó a ser la primera uruguaya en presentar su colección de zapatos en la Fashion Week de Nueva York.

La mujer relató en una entrevista con El País realizada en setiembre de 2025 que, mientras trabajaba como docente, combinando hasta 60 horas semanales en distintos liceos del departamento de Colonia, comenzó a estudiar diseño. Su sueño siempre fue tener su propia marca, y su lema -"voy por el sí porque no pierdo nada con probar"- la impulsó a intentar sin miedo. "Yo soy de las personas que me animo", resumió entonces.

Así, en 2018 creó Nina B, su marca de calzado femenino, comenzando con 16 pares producidos en un taller uruguayo. Con paciencia y dedicación, entregaba los primeros zapatos personalmente a sus clientes, hasta que la demanda creció y abrió su propio local en Nueva Helvecia, consolidando su marca y su estilo único.

Llegar a la pasarela más influyente del mundo no fue un golpe de suerte. Bugani explicó que el acceso a la Fashion Week requiere un proceso riguroso de selección: aplicaciones, entrevistas por videollamada (“unas 20”), análisis de portafolios y bocetos, y evaluaciones de lo que el diseñador quiere transmitir a través de su trabajo. "Estuve todo el año haciendo pruebas, diferentes instancias, hasta que llegó el día de una de las tantas entrevistas donde me dijeron: ‘vas a estar en la Fashion Week", recordó.

Para Bugani, este logro tuvo un significado doble: representó su propio esfuerzo y el de su país. “Es un orgullo enorme ser la primera uruguaya en presentar su colección en el escenario más grande e influyente de la moda a nivel mundial”, dijo sobre la Fashion Week. "Nosotros somos un país chiquito, orgullosamente uruguayo, y poder llegar a un lugar así, siendo mujer, es aún más significativo", agregó.