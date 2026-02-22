¿Aún no la has visto? Esta es la película más popular de Netflix hoy domingo 22 de febrero de 2026

Cada vez hay más servicios de streaming que le ofrecen al público una inmensidad de películas, entre clásicos, estrenos y mucho contenido original. Pero en el abanico de servicios de este perfil, Netflix se sostiene como la más reconocida de todas.

La ventaja de poder ver lo que queremos y cuando queremos, ha hecho que cada vez más televidentes elijan invertir su tiempo libre buceando entre sus catálogos, ya sea en solitario o en compañía. Pero entre tantas propuestas, tomar una decisión puede no ser fácil y el ranking de lo más visto se convierte en una guía a la hora de ordenarnos. Así, ¿cuál es la película más vista en Uruguay hoy 22 de febrero y cuáles vienen después?

"Cortafuego", lo más popular en Netflix

La película Cortafuego se ha convertido en un fenómeno en Netflix, destacándose como la más vista en Uruguay. Esta obra, que combina el drama y el suspenso, narra la angustiante historia de Lide, una joven que desaparece en el bosque justo cuando su familia se prepara para mudarse. La trama se intensifica cuando un incendio forestal comienza a desatarse, obligando a su madre a emprender una desesperada búsqueda para encontrarla antes de que las llamas lo consuman todo.

Logra capturar la esencia de la relación madre-hija, explorando temas de amor, pérdida y la lucha por la supervivencia. A medida que la madre se adentra en el bosque, el espectador se sumerge en un viaje emocional que refleja la desesperación y la esperanza, y que mantiene al público al borde de su asiento.

La película invita a los espectadores a valorar los lazos familiares a través de una conexión emocional que se convierte en el motor de la narrativa, haciendo que el público se sienta parte de la lucha por la supervivencia.

El ranking de las películas más vistas de Netflix

El Top 10 de las películas de Netflix en Uruguay hoy se conforma así:

Cortafuego

Los huérfanos

El mundo temblará

Los Locos Addams

Cómo ser soltera

Los Locos Addams 2

Tan distinto como yo

El vínculo sueco

El exorcisa: Creyentes

La celda de los milagros

Este contenido fue hecho con la asistencia de inteligencia artificial y verificado por un periodista de El País.