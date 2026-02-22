La nueva estrella de cine que está nominada al Oscar y que cantó en un disco de un artista uruguayo

Wagner Moura es el actor del momento y aun en tiempos tan fugaces como estos, eso es algo importante.

Es, por ejemplo, el primer brasileño en estar nominado a mejor actor principal en los Oscar. Por el mismo papel fue el mejor intérprete en el último festival de Cannes y en los Globo de Oro. Es el primer brasileño en conseguir ambos logros.

El reconocimiento ha sido por El agente secreto, la película de Kleber Mendonça Filho que tiene cuatro nominaciones a los premios de la Academia: además de Moura, a mejor película, película internacional y casting. Se estrena este jueves en cines en Uruguay.

Allí, Moura interpreta a Marcelo, “un académico que se puso en peligro al enfrentarse a un fascista”, resumió la trama Mendonça Filho en un artícula para la revista británica Sight & Sound quien ubicó a El agente secreto, quinta en su ranking de 2025. “Trasladado a Recife bajo un alias por un movimiento de resistencia clandestino, Marcelo se reencuentra con su hijo pequeño, pero no comprende el peligro que corre”.

Es la segunda película brasileña consecutiva en tener un alcance global y centrarse en la dictadura brasileña que fue de 1964 a 1985. El año pasado le había tocado a Aún estoy aquí, ganadora del Oscar a mejor película internacional.

Es la quinta obra de Mendonca Filho, quien se hizo notar en el mundo con Aquarius (2016), aquella con Sonia Braga y un apartamento hermoso sobre una playa de Recife. Después de esa en Uruguay se vieron en cines Bacurau (2019 y elegida mejor película latinoamericana por la Asociación de Críticos Cinematográficos del Uruguay) y el documental Retratos fantasmas (2023).

“Esta es una película acerca de un país que tiene un problema de memoria”, le dijo Moura a The New York Times sobre El agente secreto en una entrevista cargada de crítica a la derecha brasileña.

Nacido en Salvador, Bahía, Moura iba para periodista y terminó siendo, actor, director, estrella internacional y la mayor exportación brasileña al mundo del cine desde Carmen Miranda.

Se hizo notar como Olavo en la telenovela Paraíso Tropical, pero fue su encarnación del ccapitán Roberto Nascimento en la franquicia Tropa de elite la que forjó su nombre.

Sus personajes moralmente complejos con una intensidad poderosa llamó la atención de Hollywood: fue Pablo Escobar en Narcos, la serie de Netflix que le dio una nominación al Globo de Oro.

Más allá del prestigio de los premios, en los últimos años ha mostrado un amplio rango interpretativo, desde prestar su voz a Muerte en Gato con botas: El último deseo a un periodista en un mundo espantoso en Guerra civil de Alex Garland. Ha estado en ciencia ficción bien de Hollywood (Elysium con Matt Damon) y mucho cine brasileño incluyendo Carandiru de Héctor Babenco y Abril desencantado de Walter Salles.

Paralelamente ha desarrollado una carrera musical. Tiene una banda de rock, Sua Mãe, que empezó en 1992 haciendo covers de The Cure y en Spotify tiene disponible un solo disco, Vol. 2 de 2023. En 2022 participó de Desastres naturales del uruguayo Franny Glass, una colaboración que propició el propio Moura después de escuchar “Mientras el viento sopla afuera” del cantor también conocido como Gonzalo Deniz. El resultado es la hermosa “Tanta mala suerte”.

A pesar de su carrera de alto perfil y sus varios intereses artísticos, Moura vive e en Río de Janeiro junto a su esposa, Sandra Delgado, y sus tres hijos.

A finales de este año, dirigirá su primera película en inglés (en Brasil hizo la provocadora Marighella, sobre un político que se enfrentó a la dictadura) Last Night at the Lobster, con Bryan Tyler Henry y Elisabeth Moss. Moura la definió como “una película navideña anticapitalista”.

“Políticamente, nunca he dudado en decir lo que considero correcto, incluso si tuviera que pagar las consecuencias”, le dijo al New York Times. Wagner Moura es esa clase de estrella.

