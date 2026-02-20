Giro en la muerte de Peter Greene: revelan extraño detalle de la autopsia del actor de "Pulp Fiction"

A tres meses de la muerte del actor Peter Greene, la oficina del médico forense de Nueva York confirmó la causa del fallecimiento y aportó un dato clave que reconfigura la investigación de éxitos de Hollywood como Pulp Fiction y La máscara.

Según se reveló, Greene murió por una “herida de bala en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial”. Los peritos calificaron el hecho como un accidente, aunque el expediente continúa abierto para establecer con precisión cómo se produjo el disparo.

El artista de 66 años había sido encontrado sin vida el 12 de diciembre de 2025 en su apartamento del Lower East Side. En un primer momento, la policía informó que fue hallado inconsciente alrededor de las 15.25, con “heridas visibles en el cuerpo”, y declarado muerto en la escena. No se brindaron entonces detalles sobre la naturaleza de esas lesiones.

El nuevo parte oficial precisa que la bala impactó en la zona de la axila izquierda y provocó la ruptura de la arteria braquial, el principal vaso sanguíneo que irriga el brazo, el codo, el antebrazo y la mano.

La lesión de esa arteria —y de la arteria axilar, que la precede— constituye una emergencia médica potencialmente mortal por la rápida y masiva pérdida de sangre que puede generar. Ese cuadro explicaría la abundante sangre encontrada en el lugar.

Fueron los vecinos quienes alertaron a las autoridades tras escuchar música navideña a alto volumen durante más de 24 horas provenientes del apartamento. Al día siguiente, la administración del edificio ingresó junto a un cerrajero y encontró al actor tendido en el suelo, boca abajo, con heridas en el rostro y sangre en la escena, según relató un residente a la prensa local.

Imagen de la película "La máscara". Foto: Difusión.

Otro elemento que quedó bajo análisis fue una nota manuscrita pegada en la puerta del departamento con la frase “I’m still a Westie”, en aparente alusión a la histórica pandilla irlandesa que operó en Hell’s Kitchen en las décadas de 1970 y 1980. Por el momento, las autoridades no establecieron públicamente si esa referencia guarda relación directa con lo sucedido.

Dos días antes del hallazgo, su representante, Gregg Edwards, había hablado con él. Según declaró a TMZ, Greene tenía programada una cirugía para extirparle un tumor benigno en el pulmón. “Estaba nervioso, pero listo para la operación”, aseguró. También sostuvo que el actor se encontraba en buen estado físico y que solía moverse en bicicleta por la ciudad.

Nacido el 10 de mayo de 1959 en Montclair, Nueva Jersey, Greene construyó su reconocimiento en los noventa con papeles asociados a figuras ambiguas y antagonistas. Interpretó a Zed en Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino, y a Dorian Tyrell en La Máscara, junto a Jim Carrey. Su filmografía ronda los 95 créditos, con títulos como Clean, Shaven, Blue Streak y Training Day.

De perfil bajo en lo personal, habló públicamente sobre sus adicciones en 1996, cuando contó que había atravesado un intento de suicidio y buscado tratamiento. En 2007 fue arrestado por posesión de drogas y regresó a rehabilitación. En los últimos años mantenía una exposición mínima, aunque seguía activo.

Tenía previsto comenzar en enero de este año el rodaje del thriller independiente Mascots, junto a Mickey Rourke, y estaba vinculado al drama criminal State of Confusion, con filmación proyectada para finales de ese mismo año.

Además, había coproducido y narrado el documental From the American People: The Withdrawal of USAID, centrado en el debate en torno a la política exterior estadounidense a cargo del presidente Donald Trump.