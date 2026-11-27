Conocer a los suegros siempre puede ser una complicación. Lo sabía Sidney Poitier en Adivina quién viene a cenar?, lo sufrió Daniel Kaluuya en Huye! y lo comprobó Ben Stiller en La familia de mi novia, la comedia que convirtió a Robert De Niro en un suegro temible y, al mismo tiempo, en uno de los personajes más graciosos de su ya icónica carrera. Ahora, 26 años después del inicio, la saga estrena su cuarta película y suma una nueva estrella a la familia.

La primera entrega, Meet the parents, estrenada en 2000, se convirtió en un éxito y recaudó 330 millones de dólares en todo el mundo. También es, hasta hoy, la mejor valorada de la saga en IMDb, con 7 puntos sobre 10. La secuela llegó en 2004, y la tercera, Little Fockers, en 2010. Están disponibles en Disney+, y entre las tres acumularon más de 1.160 millones de dólares en taquilla.

En La nueva Focker, Greg (Stiller) ya tiene dos hijos adultos y tiene que estar en un lugar que conoce demasiado bien: conocer a la pareja de su hijo. Henry (Skyler Gisondo) llega a casa con Olivia (Grande), su nueva novia, y les dice que piensa pedirle matrimonio. Pero Greg desconfía de la joven, que parece demasiado perfecta: es una exitosa empresaria, chef vegana y exnegociadora de rehenes del FBI.

Para complicar todavía más el ego lastimado de Greg, Olivia conquista rápidamente el corazón de Jack Byrnes (De Niro), el suegro que durante años le hizo de la vida imposible. La chica entra sin problemas al Círculo de Confianza, y Greg comienza a sentirse desplazado de su propia familia.

Para Grande, el papel representa una nueva oportunidad de demostrar que es buena para la comedia. Además de su carrera musical (este año lanzó el precioso Petal), y un pasado en series juveniles, Grande participó en Don’t Look Up!, integró el elenco de Scream Queens, y fue una de las protagonistas del fenómeno Wicked. Además, una de las mejores host de Saturday Night Live.

“Me encantó el personaje. Es algo diferente para mí. Nunca había interpretado a una chica como Olivia”, contó en notas de producción cedidas a El País. Sobre su personalidad, agregó: “Olivia es dura de roer, pero tiene un corazón enorme, y eso la hace tan buena en su trabajo”.

Imagen de "La nueva Focker". Foto: Difusión.

Como ya han demostrado en la gira de entrevistas que los llevó por podcasts, streams y late night shows, el trío de protagonistas se lleva mucho mejor detrás de cámaras. “No se me ocurría ningún motivo para no pasar un verano precioso en Nueva York con el señor De Niro y con Ben, Skyler, Beanie y Eduardo”, comentó Grande. La referencia incluye a Beanie Feldstein, que interpreta a Samantha, la hija de Greg, y Eduardo Franco, que se suma al elenco como su novio.

La química entre Grande y Stiller era fundamental para que funcionara el nuevo conflicto. Buena parte de las situaciones cómicas nacen de esa rivalidad entre el padre sobreprotector y la joven que parece no intimidarse ante nada. “Ariana supo entender muy bien a este personaje. Es una joven fuerte e independiente, dispuesta a plantarle cara a Greg, y a la vez alguien a quien el público puede querer. Los dos personajes tienen defectos, y eso es lo divertido”, señaló Stiller.

El actor también encuentra en esta película una especie de espejo del paso del tiempo. Cuando comenzó a rodar la primera entrega, hace 26 años, estaba comprometido con su esposa y atravesaba una situación que tenía bastante de ficción: conoció a su suegro prácticamente al mismo tiempo que ensayaba La familia de mi novia.

“Piensas en todos los años que han pasado y en todo lo que hemos vivido. Miras hacia atrás, a nuestra juventud y a ese momento de nuestras vidas. Yo estaba comprometido con mi esposa y vivía una especie de realidad paralela. Conocí a su papá la misma semana en que ensayábamos Meet the Parents. Ya pasaron 26 años y tengo dos hijos adultos”, recordó.

Esa transformación también se refleja en la historia. Greg se parece a aquel hombre que tanto temía cuando conoció a Pam. Para Stiller, su personaje sigue siendo alguien que intenta que todos estén contentos, pero que suele terminar complicándolo todo. “Greg siempre ha intentado salir del paso procurando que todos estén bien y que nadie se moleste. Pero entonces suelta una mentira piadosa que acaba empeorando las cosas. Y todos sabemos lo que pasa con Greg”, explicó.

De Niro, por su parte, vuelve a ponerse en la piel del inolvidable Jack Byrnes. El personaje también atravesó algunos cambios: ahora es un fanático del ejercicio, vegano y obsesionado con medir y analizar todos los datos de su salud. Sigue teniendo, sin embargo, ese temperamento que lo convirtió en una pesadilla para Greg. Y aunque su nueva mascota, Lazarus, es un perro policía retirado por su agresividad (el anterior: un gato que sabía tirar la cadena del water después de usarlo), Jack insiste en que es un animal incomprendido.

Imagen de "La nueva Focker". Foto: Difusión.

Detrás de cámaras vuelve John Hamburg, guionista de las tres películas anteriores y director de esta nueva aventura. Para él, el paso del tiempo fue precisamente el motivo para recuperar la historia.

“Nos dimos cuenta de que Ben ya tenía más o menos la edad que tenía De Niro cuando rodamos juntos la primera película. Eso nos hizo mucha gracia. No podíamos creer lo rápido que había pasado el tiempo y sentimos que era un buen motivo para retomar la historia. Ahora Greg está en el lugar de Jack”, explicó el director, que hace 10 años dirigía ¿Tenía que ser él?, donde se invertían los roles, y Dave Franco era el yerno buenaonda de Bryan Cranston.

La premisa de esta cuarta entrega de los Fockers permite que la saga juegue con una inversión de roles, así el hombre que alguna vez sufrió para ser aceptado por su suegro ahora debe aprender a recibir a alguien en su propio círculo. Y, como era de esperar, no parece estar muy preparado para hacerlo.