Ariana Grande anunció que se tomará una pausa en su carrera tras su gira en medio de la preocupación por su salud

Ariana Grande anunció que hará una pausa en su carrera una vez que finalice el Eternal Sunshine Tour, una decisión que llega en medio de un renovado debate sobre su estado de salud tras el lanzamiento de Petal, su octavo álbum de estudio.

La cantante concluirá la gira el próximo 1° de setiembre en Londres y, según confirmó un representante a People, se tomará un "merecido descanso" luego de meses de intensa actividad y de enfrentar un "escrutinio público constante" sobre su aspecto físico.

"Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego alejarse por un tiempo del trabajo y de las apariciones públicas", explicó el vocero. También aseguró que la artista disfrutó de la experiencia de la gira y destacó que el espectáculo "es muy físico y requiere una gran capacidad atlética", por lo que "actúa a un nivel muy alto noche tras noche".

La decisión también implica un cambio en sus próximos proyectos. Grande finalmente no protagonizará la reposición del musical Sunday in the Park with George, prevista para 2027 en el West End de Londres, donde iba a compartir escenario con Jonathan Bailey, su compañero de Wicked. Los productores del espectáculo señalaron que comprenden su decisión y le expresaron su apoyo.

El anuncio llega pocos días después del estreno de Petal, publicado el 31 de julio. El álbum tuvo un fuerte debut y su canción "Hate That I Made You Love Me" superó los 62 millones de reproducciones en sus primeras 24 horas. Sin embargo, gran parte de la conversación en redes sociales se centró en la apariencia física de la cantante y no en la música.

En YouTube y otras plataformas se multiplicaron los comentarios de usuarios que manifestaron preocupación por la extrema delgadez de la artista. Algunos de los mensajes más apoyados sostienen que la inquietud no responde a una comparación con su imagen de años anteriores, sino a un deseo de que "esté sana". Otros cuestionaron el manejo de la situación por parte de su entorno y consideraron que las explicaciones oficiales minimizan lo que describen como una preocupación genuina por su salud.

No es la primera vez que Grande enfrenta este tipo de comentarios. En abril de 2023 publicó un video en TikTok en el que pidió dejar de opinar sobre el cuerpo de otras personas y reveló que la imagen que muchos consideran su etapa "más saludable" coincidía, en realidad, con uno de los momentos más difíciles de su vida.

"El cuerpo con el que están comparando mi cuerpo actual era la versión menos sana de mi cuerpo. Tomaba muchos antidepresivos, bebía alcohol con ellos y comía mal. Ese fue el punto más bajo de mi vida", expresó entonces.

La artista también abordó las críticas en su música. En "Yes, And?", uno de los sencillos de Eternal Sunshine (2024), cuestionó los comentarios sobre su cuerpo y la permanente atención sobre su vida privada. De acuerdo con una fuente cercana citada por People, el nuevo álbum también incluye canciones inspiradas en la compleja relación que mantiene con la exposición pública y las redes sociales.

Pese a este descanso, Grande ya tiene un proyecto confirmado para los próximos meses: será parte de Focker-in-Law, la tercera entrega de la saga protagonizada por Ben Stiller y Robert De Niro, cuyo estreno está previsto para el 25 de noviembre. Por el momento, no está confirmado si participará de la promoción de la película.