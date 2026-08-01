Ariana Grande estrenó "Petal" entre la rabia y las críticas: la fuerte frase sobre sus historias que terminan mal

Ariana Grande lanzó este viernes su octavo álbum de estudio, Petal, con 12 canciones en las que la artista ha sacado toda su rabia y su fuerza en un ejercicio musical que ha recibido el aplauso de la crítica especializada.

“Ariana Grande deja florecer su yo más auténtico y furioso en su nuevo álbum Petal”, afirma la revista Billboard, mientras que Rolling Stone asegura que la cantante “siempre está en su mejor momento cuando está de mal humor, y en Petal no se contiene”.

La artista “se enfurece contra los rumores de los tabloides, que últimamente no paran de hablar de ella” (por sus relaciones sentimentales) y usa la controversia “como combustible para su arte”, apunta la revista.

Para Variety, Petal es una “versión más oscura, más melancólica y mucho más directa” de su anterior trabajo, Eternal Sunshine (2024).

Ya lo había avisado Grande en una entrevista con Apple Music a comienzos de esta semana cuando dijo que sus fans sentirían familiaridad al escuchar su nuevo disco, pero al mismo tiempo calificaba la obra de “muy experimental y diferente”.

“Lo escribí desde un lugar al que no suelo recurrir, el de la rabia sin filtros (...). Normalmente soy demasiado tímida para conectar con eso y creo que esta vez no puse tantos filtros como suelo hacer”, dijo.

En los temas del disco se pueden escuchar frases como “The bad guys can go to hell” (“Los malos, que se vayan al infierno”), en “Oh Well”, o “All of my favorite stories end in some kind of catastrophe, But I don’t need someone to save me/’Cause this music and I will never die” (“Todas mis historias favoritas terminan en algún tipo de catástrofe, pero no necesito que nadie me salve, porque esta música y yo nunca moriremos”), en la canción que da nombre al disco.

Un álbum del que primero se lanzó como avance un tema, “Hate That You Made Your Love Me”, en junio, que se situó inmediatamente primera en la lista Billboard Hot 100. El video oficial ya superó los 58 millones de visualizaciones en Youtube, mientras que en Spotify, la canción acumula más de 313 millones de reproducciones.

Posteriormente publicó en su perfil de la red social Instagram fragmentos de “Oh Well” y “Freak”, y en un concierto en Montreal cantó por primera vez la canción que da título al disco.

Un trabajo que supone una nueva etapa musical para la cantante, como ella reconoció en abril cuando anunció el lanzamiento del álbum.

Un disco coescrito por Grande y el productor suecoiraní Ilya Salmanzadeh, con la colaboración de Max Martin en tres temas, según precisa en un comunicado la discográfica Universal Music.

Petal llega cuando Grande esta inmersa en The Eternal Sunshine Tour, su primera gira mundial en más de siete años (desde 2019, cuando promocionó los álbumes Sweetener y Thank U, Next) y con todas las entradas agotadas.

Una treintena de fechas en Estados Unidos, con Oakland como la primera parada de la gira, con tres conciertos que tuvieron lugar entre el 6 y 10 de junio, y que acabará el 6 de agosto en Chicago. Después saltará a Europa, con únicamente una ciudad prevista, Londres, donde ofrecerá 10 conciertos entre el 15 de agosto y el 1 de septiembre.

Entre su anterior álbum y este, la cantante se ha centrado más en su faceta como actriz, en la adaptación al cine del exitoso musical Wicked, donde interpreta a Glinda.

La primera parte llegó a las salas en 2024 y consiguió 10 nominaciones a los Óscar, incluida una para Grande como mejor actriz de reparto. Una de las canciones incluidas en el filme, “Defying Gravity” les valió el Grammy a la mejor interpretación de un dúo para Grande y a su compañera de reparto, Cynthia Erivo.

Fue el tercer Grammy para la cantante y actriz de 33 años , tras los logrados en 2019 al mejor álbum por Sweetener y el de 2021 a mejor interpretación de un dúo, junto a Lady Gaga, por “Rain On Me”.

EFE.