El arte contemporáneo uruguayo celebró un nuevo acontecimiento ayer: la ceremonia de premiación e inauguración de la exposición del 62.º Premio Nacional de Artes Visuales, correspondiente a la edición Padín-Vila, en el Espacio de Arte Contemporáneo (EAC).

La muestra en el espacio ubicado en Arenal Grande 1930 es integrada por 35 obras seleccionadas entre las 470 postulaciones recibidas. Cada celda del piso principal y el subsuelo alberga una propuesta artística que va desde la pintura y el audivisual hasta el happening. La idea es, justamente, reunir distintos lenguajes, prácticas y perspectivas de la producción visual nacional.

Organizado por la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), a través del Instituto Nacional de Artes Visuales (INAV), el premio constituye una de las principales instancias de reconocimiento y promoción de la creación artística contemporánea en Uruguay.

El Gran Premio fue para Ave Imperator, de Tomás Laurenzo, quien realizó un trabajo audiovisual de interpretación con inteligencia artificial. En su obra, distintos líderes mundiales narran testimonios reales sobre situaciones bélicas y tragedias en primera persona.

El Primer Premio lo ganó UNKRNS: Smart Angels Inc., creada en conjunto por Sebastián Lambert y Diego Morera. Se trata de un espacio con elementos de una iglesia católica, pero modificados en un estilo camp, como un banco pintado de rosado y un cancionero, acompañados de una pieza audiovisual en una pantalla.

El Segundo Premio fue para La vida en un táper, de Tamara Cubas. Es un happening en el que, durante 15 minutos, se puede conversar con un performer que guardó algo importante de su vida en un táper que está conservado en una heladera. A lo largo de la charla, explicará por qué eligió dicho acontecimiento para preservar.

Tremendo clima de clase, de Mauricio Rodríguez, fue la obra ganadora del Tercer Premio. Reflexión, de Federika Odriozola, ganó el Premio de Pintura Julio Alpuy. La obra abarca tres paredes con una montaña de nieve como protagonista y una luz que va girando y emula el sol.

La decisión fue tomada por un jurado integrado por Andrea Finkelstein y Diego Focaccio, de Uruguay, y Hélio Menezes, de Brasil.

La curaduría de la exposición estuvo a cargo del artista Fernando López Lage, un rol que se incorporó por primera vez en esta edición. Lage propone generar diálogos entre las obras seleccionadas y habilitar nuevas formas de acercamiento a las artes visuales. El conjunto permite poner en relación distintas búsquedas estéticas y conceptuales, a partir de trabajos que abordan distintas temáticas y procedimientos”, de acuerdo a fuentes de la organización de la muestra.

Entre las 35 propuestas que integran la muestra también figuran No me interesa, del colectivo Caperucita Roja, integrado por Manuel Silveira, Agustín Abellán y Camilo Antúnez; Montevideo al pueblo palestino, de Gabriela David, Antonio Bandini y Fabricio Leyton; y Ecos del monte, del colectivo Basura, conformado por Cecilia Placeres y Estefanía Barnetche.

También hay nombres destacados, como Matilde Campodónico con Demoler, una pieza audiovisual que, justamente, trata del Espacio de Arte Contemporáneo.

Esta edición lleva el nombre de Clemente Padín (1939-2025) y Ernesto Vila (1936-2025), dos figuras fundamentales de las artes visuales uruguayas. El homenaje reconoce las trayectorias de ambos artistas y sus aportes a la expansión de los lenguajes artísticos, la experimentación y las posibilidades de expresión, así como a la reflexión sobre los vínculos entre el arte y la sociedad.

A través del Premio Nacional de Artes Visuales, la Dirección Nacional de Cultura busca estimular la producción artística, dar visibilidad a las distintas prácticas contemporáneas y contribuir al fortalecimiento del patrimonio cultural uruguayo.

La muestra estará disponible para visitar hasta marzo de 2027.