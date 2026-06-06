Nole Marrone: su actuación en una película, el desmayo en un recital y el día que Pergolini la dejó en shock

La vocación de María Noel Marrone no apareció en la niñez. Lo veía tan lejano que no tenía nada definido. Incluso pensó en estudiar Arquitectura, pero finalmente se decidió por Comunicación, atraída por su perfil más artístico. Entró a la facultad convencida de que lo suyo era la publicidad y, en el camino, guiada por profesores como Gustavo Rey y María Estela Moreno —docentes de radio y producción—, el bichito de los medios empezó a picarle.

Un aviso en la cartelera de la Universidad Católica terminó por cambiar su historia. "Se precisa producción para radio", decía. Llamó y era la vieja Del Sol. Así arrancó en Open Radio, donde le tocó recorrer canchas de polo, rugby, la pista de atletismo y aprender sobre la marcha de distintos deportes. En esa emisora, además, se dio el lujo de compartir trabajo con Fernando Peña —a quien definió como "un talento increíble, súper solidario y buen compañero"— y de hacer temporadas de verano en Punta del Este, donde consiguió una exclusiva con Diego Maradona.

En 2009 se incorporó a Justicia Infinita, un proyecto que vio nacer de cerca como amiga de Gonzalo Cammarota y Salvador Banchero, a quienes conoce desde la adolescencia. El salto a la popularidad llegó con su desembarco en Bien Despiertos (Teledoce). Más tarde condujo la edición matutina de Telemundo junto a Valentín Rodríguez Bausero y Fernanda Cabrera, y luego se incorporó a Desayunos Informales.

En 2021 dejó Canal 12 para sumarse a Canal 10, donde debutó como conductora de Sonríe. Actualmente, Nole Marrone está al frente de Subrayado Tarde.

Melómana por herencia —su padre es músico y le inculcó esa pasión y el amor a los Rolling Stones—, también fue una de las creadoras de los Premios Graffiti junto a Miguel Olivencia.

El 3 de mayo cumplió 50 años y, por ese motivo, repasamos cinco curiosidades sobre la comunicadora y periodista.

Foto: Archivo El País

Fue extra en "Plata quemada"

Mientras estudiaba Comunicación en la Universidad Católica, quiso conocer por dentro el mundo del cine y se anotó como extra en Plata quemada (2000). La película, dirigida por Marcelo Piñeyro, cuenta con un gran elenco: Pablo Echarri, Leonardo Sbaraglia, Eduardo Noriega y Leticia Brédice, entre otros. La historia sigue a un grupo de delincuentes que, tras una serie de robos, se refugia en el apartamento 9 del edificio Liberaij, en la calle Julio Herrera y Obes.

Nole apareció apenas unos segundos, pero valió la pena: compartió una jornada entera de rodaje con Sbaraglia. “Quería ver de qué se trataba ese mundo y aprendí mucho”, contó en Sonríe (Canal 10).

Pergolini la dejó en shock

Es lo más extrovertida y charlatana que hay, sin embargo, hubo alguien que logró lo imposible: dejarla muda. La anécdota data de comienzos del 2000, cuando viajó a Buenos Aires junto a su amiga Ana Laura con el fin de entrevistar a Mario Pergolini en la Rock & Pop para Arroba las manos (91.9). La nota la iba a hacer ella, pero todo cambió cuando el conductor apareció. “Bajó esas escaleras y ya me nublé”, recordó en Abran Cancha (Del Sol).

Según contó, Pergolini era uno de sus grandes ídolos por su personalidad rupturista y rebelde. Cuando lo tuvo enfrente, se bloqueó por completo. No emitió una sola palabra y su amiga terminó tomando el grabador para hacer ella toda la entrevista.

Ni siquiera reaccionó cuando terminó el encuentro: “No me acuerdo ni de la salida ni de las primeras cuadras”, contó. Luego fueron a un locutorio para pasarles a sus amigos Cammarota, Tanco y Banchero el audio. “Fue la primera y única vez que quedé en shock”, recordó sobre aquel episodio.

Se desmayó en pleno recital de Juan Luis Guerra

Corría el año 2011 y fue con una barra de amigos al Velódromo para ver a Juan Luis Guerra, uno de sus artistas favoritos. Mientras bailaban al ritmo de “Ojalá que llueva café”, ocurrió algo inesperado. Según recordó una amiga en Abran Cancha, de un momento a otro Nole desapareció de su vista: se había desvanecido y caído al piso. Un guardia de seguridad la cargó “como una bolsa de papas” y la llevó hasta una ambulancia.

Sus amigos creyeron que se trataba de otro episodio de estrés, ya que atravesaba una etapa de mucho trabajo. Sin embargo, días después descubrieron la verdadera razón: estaba embarazada de Francesca. “Pensaron que era otra baja de presión por estrés, pero tenía que ver con el embarazo”, relató.

Entrevistó a Maradona en Punta del Este

Mientras cubría la temporada de Punta del Este para Del Sol FM, consiguió una entrevista memorable. Les avisaron que Maradona estaba en un supermercado y fueron hasta allí con la esperanza de sacarlo al aire. Al llegar, advirtió que no permitían cámaras pero ella llevaba un celular. Mientras un compañero intentaba distraerlo pidiéndole un autógrafo -le dijo Pelé por los nervios-, ella llamó a Del Sol para tener todo listo. Esperó a que se alejara de Claudia Villafañe y de sus hijas porque le daba pudor abordarlo con ellas al lado. “Lo agarré y le dije que era de una radio uruguaya. Me sacó el teléfono y arrancó a hablar”, relató en Hacemos lo que podemos. Los guardias se acercaron, pero Guillermo Coppola vio que estaba tranquilo y dejó seguir. Al terminar Nole les comentó al pasar que harían una fiesta, porque llevaban mucho alcohol. Esa misma noche Diego se descompensó. Los días siguientes, Nole montó guardia en el sanatorio.

Tiene una obsesión con las listas

Tiene por costumbre hacer listas para absolutamente todo. Las usa para organizar las compras, los pendientes de la casa y hasta los viajes con amigas. “Pregunto si toman medicación, si usan lentes, qué llevan arriba del avión y qué despachan”, contó en Sonríe. Las escribe tanto en papel como en formato digital, aunque admite que le encanta seguir anotando a mano. Incluso llegó a enviar por WhatsApp un listado con todo lo que había que revisar antes de salir de casa.

Además, confesó que durante años tuvo una obsesión con el número 25: deletreaba palabras, silabeaba y hacía cuentas hasta llegar a esa cifra. “En un momento dije: ‘Esto no es normal’. Me costó, pero dejé de hacerlo”, recordó.