La historia de Freddy García, de YouTube a la política de Peñarol, su lucha contra el cáncer y la boda que se viene

Freddy García tiene 39 años, es empresario y está al frente de Aurinegro World, el canal de YouTube que comparte con su padre, Riche, y con su amigo Fabio. Lo que comenzó como un entretenimiento para los hinchas de Peñarol terminó convirtiéndose en una plataforma de oposición a Ignacio Ruglio y lo impulsó a presentarse como candidato a la presidencia del club en las elecciones previstas para diciembre.

Empresario vinculado a la logística, la tecnología y la creación de contenidos digitales, García comenzó trabajando en la edición de videos para youtubers uruguayos que desarrollaban sus carreras en Argentina y México. Durante la pandemia decidió aplicar esos conocimientos a su otra pasión: Peñarol. Así comenzó a potenciar Aurinegro World, un canal que transmite los partidos desde la perspectiva del hincha, con sus alegrías, calenturas y emociones, sin filtros ni discursos preparados.

El año ha sido particularmente desafiante para García, también por motivos de salud. Enfrentó el dolor de un cáncer de colón e incluso llegó a transmsitir en medio de sesiones de quimioterapia. Ya de alta, afronta el desafío político y se vienen más capítulos para su vida personal: en febrero se casa con su novia.

-¿Cómo fueron tus comienzos en YouTube?

-Empecé experimentando con videos virales y tratando de entender el algoritmo. Trabajaba con youtubers uruguayos que estaban en Argentina y México. Me mandaban el contenido y yo lo editaba. Ahí aprendí cómo entretener y enganchar a la gente. Después llegó la pandemia y pensé en juntar ese conocimiento con mi amor por Peñarol.

-¿Qué hizo diferente al canal Aurinegro World?

-La autenticidad. El verdadero éxito del contenido es cuando te olvidás de la cámara y atravesás la pantalla. Nosotros nos reímos, puteamos, nos emocionamos. Es como estar en la tribuna. La gente se siente acompañada. Hoy me saludan por la calle como si me conocieran de toda la vida.

-Además, compartís el canal con tu padre.

-Sí, mi viejo Richie está conmigo. Fabio representa a los más jóvenes, yo a una generación intermedia y mi padre a los hinchas de otra época, que conocen toda la historia del club. Eso genera una identificación muy fuerte en la gente. Cuando hay partido hacemos la previa, el encuentro y el pospartido. Podemos estar diez horas transmitiendo. Antes hacíamos videos todos los días, pero también tenemos nuestros trabajos y empresas. Lo de Peñarol lo hacemos por amor, no tenemos patrocinadores que nos paguen un salario.

-¿Cómo pasaste de youtuber a jugarte con opiniones fuertes, en oposición a la gestión de Ignacio Ruglio?

-Sin filtro empezamos a decir las cosas que nos parecían mal. Yo le dije a Fabio que teníamos dos caminos: ser oficialistas y así tener acceso a jugadores y entrevistas, o decir lo que pensábamos aunque nos cerraran las puertas. Elegimos el segundo. Fue más difícil, pero estoy orgulloso. Nos negaron entrevistas y permisos para transmitir desde el estadio. Nos plantearon que, si cambiábamos el perfil crítico, las cosas podían ser diferentes. Pero dije: “El contenido no se toca”.

Freddy García.

-¿Cuándo decidiste dar el salto a la política?

-Por la gente y por la necesidad del club. Empezamos a hacer encuentros, caravanas, reuniones. La gente te abraza, te cuenta sus problemas y te pide que hagas algo. Entendí que no podía quedarme solamente entreteniendo. Sentí que podía aportar una solución.

-¿No temés que la política termine afectando lo que construiste en otros aspectos de tu vida?

-Es un riesgo. Pero tengo mis empresas, independencia económica y puedo dedicarle tiempo al club sin depender de un sueldo. Eso me da libertad. No quiero negociar mis principios.

-¿Qué actividades empresariales desarrollás?

-Tengo empresas vinculadas a la logística de instrumentos de ingeniería y a la edición y producción digital. Trabajamos con canales de distintos países. También participo en negocios familiares vinculados a supermercados y carnicerías. Son diferentes sociedades, con varios socios. Hay muchas familias que dependen de esas empresas.

-En el último tiempo te tocó enfrentar un cáncer de colon. ¿Cómo lo viviste?

-Fueron dos años de mucho dolor y tratamientos. Me hicieron quimioterapia, radioterapia y después me operaron. Fue durísimo. Durante mucho tiempo no quise contarlo porque no sabía cuál iba a ser el resultado. Muchas veces estaba haciendo quimioterapia y transmitiendo, relatando. La gente no sabía nada. A veces me preguntaban por qué no festejaba un gol o por qué estaba serio. Y era porque tenía dolor, náuseas, estaba a punto de vomitar. Tenía recipientes por toda la casa porque a veces no llegaba al baño. Pero no paré nunca.

-¿Cómo fue la operación?

-Muy complicada. Me operaron en junio de este año. Estuve un día y medio inconsciente y pasé momentos muy difíciles. Después hice cinco sesiones más de quimioterapia. Ahora estoy en controles médicos y tratando de mejorar mi alimentación.

La reunión entre Freddy García, candidato a presidente de Peñarol, e Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

-¿Te cambió la forma de mirar la vida?

-Totalmente. Uno trabaja, junta plata y piensa que va a disfrutar cuando sea viejo. Pero después te das cuenta de que nada está garantizado. Cuando vivís algo tan cercano a la muerte, empezás a valorar otras cosas. Por eso también decidí involucrarme más en Peñarol.

-En febrero te casás con tu pareja Anita. ¿Cómo van los preparativos?

-No me preguntes mucho porque no tengo idea de los detalles. Yo le dije que me avise la hora y el lugar y voy. Ella está organizando todo.

-¿Cómo se conocieron?

-Por las redes sociales. Cuando empezamos a salir, yo ya estaba con el canal. Le dije desde el principio que estaba comprometido con el club y buscaba cambiar la conducción. Que si quería estar conmigo tenía que entender que esto era parte de mi vida. Me bancó desde el principio. Incluso cuando llegué a su familia había gente que me conocía por los videos y le preguntaba: “¿Estás segura de que vas a estar con este loco?”. Porque me veían gritando y puteando durante los partidos. Pero una cosa es el personaje del canal y otra la vida cotidiana.

-¿Qué lugar ocupa hoy Peñarol en tu vida?

-Un lugar enorme. Pero después de lo que viví entendí que la vida es mucho más que trabajar y guardar plata. Estuve cerca de perderlo todo y hoy tengo la posibilidad de disfrutar de mi pareja, de mi familia y de hacer algo por el club que amo. No sé cómo terminará esta historia política, pero quiero poder mirar para atrás y sentir que hice lo que creía correcto.

