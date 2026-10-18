Ex "hermanita" Tatiana Milano habló del juicio en su contra y aclaró rumores de romance con legisladora de Frente

Tatiana Milano, una de las participantes más polémicas de Gran Hermano Uruguay, habló tras su eliminación del reality de Canal 10. La empresaria reveló que ingresó al programa para mostrar su verdadera personalidad luego de una denuncia laboral que, según explicó, fue desestimada por la Justicia en primera instancia.

También contó que sufrió un abuso sexual a los 18 años y que las acusaciones públicas le provocaron una profunda angustia. Sin arrepentirse de su paso por la casa, cuestionó la falta de juego de sus excompañeros, opinó sobre el romance de Victoria y Fabricio y desmintió un supuesto vínculo con una dirigente política. Ahora proyecta trabajar en televisión, redes y streaming.

-¿Cómo fueron tus primeros días después de salir de Gran Hermano?

-Divinos, hermosos. La verdad es que fue una experiencia inolvidable. No me arrepiento de nada. La pasé hermoso, me divertí mucho, me reí todo el día. Después de salir de la casa aumentaron muchísimo las visualizaciones de mis redes sociales. Mientras estaba adentro había tenido 1.200.000 visitas y ahora tengo casi 10 millones en cuatro o cinco días. Es muy positivo. En la calle la gente me saluda, es muy respetuosa y simpática.

-¿Qué te llevó a inscribirte en Gran Hermano Uruguay?

-Lo principal fue el problema judicial que estaba teniendo. Quería que la gente me conociera tal cual soy y no por las barbaridades que se decían en una nota que publicó Caras y Caretas. Esa fue mi principal motivación. Quería mostrarme genuinamente, con mis matices y mis distintas aristas, pero desde el juego y el humor.

-¿Cómo comenzó ese conflicto judicial?

-Hace un año, en octubre del año pasado, se publicó esa nota. La persona que me denunció nunca me conoció. Fue un chico que estuvo trabajando en un período en el que yo estaba de licencia, fuera del país. Según él, habían pasado un montón de cosas que claramente no son reales. Inició una demanda laboral por las prácticas dentro de la empresa. Se presentaron pruebas de ambas partes y yo ya sabía que el 8 de octubre iba a tener la sentencia y salió desestimando lo denunciado.

-La resolución judicial coincidió con tu salida del programa. ¿Cómo viviste esa situación?

-La gente pensó que yo salía de la casa porque tenía que ir a declarar, pero no era así. Durante todo ese tiempo la pasé muy mal porque no podía salir a defenderme. Era algo muy delicado y mis abogados me aconsejaban esperar. Por suerte, la primera instancia salió favorable. Ahora estamos esperando qué sucede con una segunda instancia, en caso de que la otra parte apele.

-¿Pensás iniciar alguna acción judicial contra la persona que te denunció?

-No. Para mí es un tema más que terminado. No voy a iniciar nada contra él, no me interesa en absoluto. Respeto muchísimo el rubro en el que trabajo, que me dio de comer durante 18 años y me sigue dando. Mi empresa sigue funcionando y yo estoy tranquila.

Tatiana Milano.

-¿Qué fue lo que más te dolió de las acusaciones que se hicieron públicas?

-Lo que más me molestó fue algo que ahora sí puedo contar. Cuando tenía 18 años sufrí un abuso sexual. Nunca lo había contado porque tampoco quería quedar en el lugar de víctima. Quería mantenerme al margen de todo el proceso judicial y dejar que mis abogados se encargaran. Entonces, que se dijera que yo era acosadora, cuando la gente no tenía ni idea de lo que había vivido como persona, fue lo que más me dolió. Me angustió muchísimo y pasé por una depresión durante ese año.

-¿Cuánto crees que afectó la difusión del caso en el “afuera”?

-Influyó. Yo sabía que iba a recibir odio. Estaba preparada psicológicamente porque sabía que se iba a hablar de mí. Se dijeron cosas muy feas, pero no puedo vivir pensando en el qué dirán. No puedo meterme en la cabeza de cada uruguayo para convencerlo de que me quiera o me crea. El que me quiere creer, bien, y el que no, también. Cada uno tiene derecho a su opinión. Yo entré con un propósito, sabía lo que podía suceder y no estoy arrepentida de haberme expuesto. Estoy feliz y tranquila. Como dice el dicho, el que nada debe, nada teme.

-¿Sentís que el público pudo conocer a la verdadera Tatiana Milano durante tu participación?

-No del todo, porque estuve apenas 14 o 15 días. El canal no tiene tiempo para mostrar todo lo que hacemos los participantes. Yo me divertí, salté alrededor de las camas, conocí a todos, compartí con todos. Me llevé mejor con unos que con otros, pero nunca me aislé. Lo que más se mostró fueron algunas peleas, cuando había muchísimo más para mostrar. Igual entiendo que éramos muchos participantes y no se puede poner todo al aire.

-¿Te arrepentís de alguna actitud que tuviste dentro de la casa?

-No me arrepiento de absolutamente nada. Me divertí todos los días. Yo sentía que tenía que ponerme la camiseta del programa. Más allá de que era un juego y quería ganar, estaba muy agradecida de que me hubieran dado la oportunidad de entrar al primer Gran Hermano Uruguay. Muchísima gente quiso estar ahí y me eligieron a mí. Entonces sentía que tenía que darlo todo, fuera bueno o malo. Para mí, solamente haber entrado ya significaba ganar.

-¿Eras seguidora de Gran Hermano antes de entrar?

-No, había visto muy poco. Mi motivación principal era el tema judicial, pero también quería cambiar un poco de rubro y acercarme a la televisión y las redes sociales. Desde que tuve mi primer celular me gustaron mucho las redes y siempre me entretuve haciendo cosas con humor. La comunicación es algo que me encanta y vi en Gran Hermano una oportunidad para explorar esa faceta.

-Ahora que estás afuera, ¿cómo ves el desarrollo del programa?

-Aburrido, sinceramente. Veo la casa aburrida porque no hay tanto juego. Están sacando a las personas que se imponen, que tienen una personalidad fuerte o que defienden determinados pensamientos. Cuando yo entré, los chicos enseguida se dieron cuenta de que tenía un perfil fuerte. Yo sabía que, por todo lo que había pasado afuera, en cuanto quedara nominada me iba a ir. Y fue exactamente lo que pasó.

Tatiana Milano.

-¿Sentís que faltan participantes que generen situaciones dentro de la casa?

-Totalmente. Yo estaba todo el tiempo pensando alguna estrategia o algo para hacer porque, si no, todo quedaba muy chato. Había momentos en los que me aburría y buscaba provocar alguna situación, siempre desde el humor. Adentro los días parecen interminables, aunque a mí se me pasaban rápido porque estaba todo el tiempo haciendo algo. Hay participantes que todavía no se dan cuenta de que están en un programa de televisión y que tienen que jugar.

-En cierto momento tuviste un acercamiento casi que del “tercer tipo” con Victoria. ¿Te decepcionó que luego concretara con Fabricio?

-No, para nada. Yo ya sabía que Victoria iba a estar con Fabricio porque ella misma me lo había dicho. Nosotras habíamos entablado una especie de amistad y estábamos todo el día juntas. De hecho, fui yo la que le propuso que nos separáramos un poco. No me decepcionó porque entiendo que está jugando. Sabía perfectamente lo que podía pasar.

-¿Creés que hay amor entre ellos?

-Hay una atracción sexual, obviamente. Amor no creo que haya todavía. Pero pienso que Victoria se va a enganchar más rápido que Fabricio porque es una persona bastante celosa. Si Fabricio hace alguna jugada para darle celos, ella va a reaccionar. Victoria tiene una personalidad muy fuerte que todavía no se mostró del todo. La gente la ve como una chica sensual, sexy y simpática, pero tiene muchísimo carácter.

-¿Quiénes son tus favoritos para llegar a la final?

-Me gusta mucho Matías y también Laura. Me gusta mucho el humor de Laura, aunque sé que afuera está recibiendo comentarios negativos y no sé si no será la próxima eliminada. La casa también está atravesando un momento de mucha especulación por algunas situaciones que pasaron y eso genera incertidumbre entre los participantes. Pero, por afinidad, mis favoritos son ellos dos.

-Durante tu participación circuló una versión según la cual habías tenido una relación sentimental con una dirigente política del Frente Amplio. ¿Es cierto?

-No, es mentira. Yo nunca estuve con ninguna política del Frente Amplio. Eso salió supuestamente de un streaming, pero no es real. Hay cosas que no puedo contar porque firmé un contrato y tengo que mantenerme al margen, pero lo único que puedo decir es que yo nunca dije eso. No tiene ningún sentido. Además, en el contrato está establecido que no se puede hablar de política.

-¿Cuáles son tus planes ahora que terminó tu participación en Gran Hermano?

-Por ahora estoy haciendo entrevistas y participando en los canales de streaming que me están llamando. Mi trabajo me encanta, es mi pasión y quiero seguir desarrollándolo, pero también me gustaría incorporar las redes sociales y la comunicación. Me gusta mucho el streaming, incluso en Argentina. Tengo muchos amigos argentinos y me encanta todo lo que tiene que ver con ese mundo. Todavía estoy poniéndome al día con todo lo que pasó mientras estaba encerrada.

-¿Te imaginás trabajando en televisión?

-Sí, me gusta todo. Me interesa mucho la producción, también el humor y todo lo relacionado con las redes sociales. No me cierro a ninguna posibilidad. La comunicación me encanta y me gustaría explorar ese camino. Gran Hermano fue una oportunidad muy importante y quiero aprovechar todo lo positivo que me dejó.

