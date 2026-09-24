Esquiar en la nieve, ir al campo y hacer pijamadas: cuatros famosas y su plan ideal en vacaciones de primavera

Con las vacaciones de primavera aparecen distintas opciones para aprovechar unos días de descanso, desde una escapada hasta planes en familia o simplemente quedarse en casa. Sábado Show consultó a cuatro figuras para conocer cuál es su propuesta ideal para estas vacaciones y cómo eligen disfrutar de este período del año.

Estas fueron las respuestas de las conductoras Sofía Rodríguez, Catalina Ferrand y Karina Vignola, y la actriz Cintia Caballero.

Sofía Rodríguez - conductora

Sofía Rodríguez.

Las vacaciones de setiembre siempre fueron sinónimo de nieve y esquí. Es una tradición familiar que nos reúne a todos, abuelos, padres, tíos, primos, sobrinos, nietos. Obviamente en los últimos años por el embarazo y la edad de Borja tuvimos que cambiar, pero siento que la primavera da esa versatilidad de poder disfrutar del campo, de Punta del Este, e incluso la ciudad. El clima ya es más amable y pasar la tarde en plazas y parques montevideanos también tiene su encanto.

Catalina Ferrand - conductora

Catalina Ferrand frente a Fix Media. Foto: redes Fix

Las vacaciones de primavera son la antesala del verano y todo renace. A nivel personal, Fede (Buysan) venía muy cansado porque no tuvo en ningún momento vacaciones en familia este año, entonces encontramos que el destino ideal era Punta del Este y nos instalamos en Solanas. Vinimos con los perros, que es un lugar que disfrutan mucho. También nos agarra en el medio del cumpleaños de Cayetana, así que vienen como 10 amigas a pasar ese día. Son vacaciones familiares y tranquilas. ¡No sabés los baños que ya me di en el mar!

Karina Vignola - conductora

Karina Vignola Leonardo Maine/Archivo El Pais

Tuve dos días de vacaciones y me fui a Punta del Este con mi novio, mientras que mi hija Luana se fue de viaje de egresados a Florianópolis, y mi otra hija Alina se fue a la casa de una amiga al campo. Después de mucho tiempo coincidieron las dos y quedé sola. Me siento perdida porque no estoy acostumbrada a no tener la responsabilidad que implica estar con ellas. Todo lo que tengo para hacer parece poco porque ellas son las que me llevan la mayor cantidad de horas. Trato de descansar y miro muchas series en televisión. También aprovecho a hacer tareas del hogar para las que nunca tengo tiempo, como ordenar roperos y tirar lo que ya no uso.

Cintia Caballero - actriz

Las vacaciones de primavera son mucho más que vacaciones. Para mí son también el anuncio de que empieza a mejorar el tiempo, los días se hacen más largos y dan ganas de aprovecharlos de otra manera. Este año, además, coincidieron con unos días de licencia y las estoy disfrutando mucho. Es lindo que, por unos días, ninguna de las dos -ni mi hija ni yo- tenga horarios marcándonos el ritmo. A ella le encanta leer y también encontramos tiempo para jugar a las cartas o a los dados, salir a caminar, conversar sin apuro o simplemente no hacer nada. Y ya metimos uno de esos clásicos que nunca fallan: pijamada con una amiga en casa.