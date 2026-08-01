Catalina Ferrand estrena un programa deportivo acompañada por varias figuras: los detalles

Catalina Ferrand volverá a conducir un programa deportivo de la mano del canal de streaming Fix Media. Tras la repercusión alcanzada durante el Mundial con Fix Copa, la comunicadora encabezará ahora Fix Eleven, un nuevo ciclo que pondrá el foco en el fútbol uruguayo y que contará con un destacado panel integrado por entrenadores, periodistas y referentes del mundo digital.

En esta nueva edición continuará buena parte del equipo que formó parte del ciclo mundialista. Seguirán Julio Ribas, Jorge Seré, el relator Leo Rodríguez y el coordinador y productor Sebastián Giovanelli. En esta oportunidad no estarán Álvaro "Palito" Pereira ni Eduardo Acevedo, mientras que se incorporará Camila Delgado, futbolista y creadora de contenido con una importante presencia en redes sociales, quien participará como streamer y host digital, tanto en la previa como durante las emisiones. El ciclo irá todos los lunes a través de Antel Tv.

Al frente del proyecto está Sebastián Piñeyrúa, director de Team Sports Media —productora de contenidos de Disney en Uruguay en disciplinas como fútbol, tenis y rugby— y creador de Fix Entertainment, la plataforma dedicada a contenidos deportivos, sociales y de entretenimiento que, a poco más de un año de su lanzamiento, atraviesa un marcado crecimiento. Él fue quien le propuso a Ferrand cranear un espacio disruptivos que siguiera los acontecimientos del Mundial y fue lo que dio lugar a Fix Copa.

Fix Eleven toma la posta de Fix Copa, el programa especial que acompañó el Mundial y que logró una importante repercusión. El ciclo permaneció al aire durante 41 días consecutivos con debates en vivo desde Estudio 9, con un despliegue técnico de primer nivel, y móviles desde las sedes mundialistas.

Cata Ferrand condujo "Fix Copa". Foto: captura de YouTube

Con el buen recibimiento de aquella experiencia como punto de partida, Fix Media apuesta ahora a consolidar una propuesta dedicada exclusivamente al fútbol uruguayo, manteniendo el sello que distinguió al formato original y ampliando su presencia dentro del ecosistema deportivo nacional.