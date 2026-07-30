¿Te gusta Diego Forlán para dirigir la selección uruguaya? Así respondieron cuatro famosos

Ante la novedad de que Diego Forlán vuelva a estar vinculado a la selección uruguaya como entrenador interino, Sábado Show consultó a cuatro conocidas figuras del ambiente artístico para conocer su opinión sobre el exfutbolista y la chance de verlo al frente del combinado nacional. ¿Les gusta Forlán como futuro director técnico de Uruguay?

A continuación, las respuestas del comediante Pablo Magno, el comunicador Mariano Pagliari, el periodista Héctor “Puchi” García y el conductor Richard Galeano.

Pablo Magno - comediante

El comunicador y humorista Pablo Magno. Foto: Leonardo Maine

Me gusta Diego Forlán para DT de la selección. Pasamos de un tipo que no habla a un tipo que habla varios idiomas. Ahí ya estamos ganando. Si a eso le agregamos un mínimo de educación y buen trato con los seres humanos, ya estamos diez escalones arriba. Y creo que Forlán tiene esas características. Además es uruguayo, y ahí veo otro punto a favor. Para el plantel de hoy, Forlán es un ídolo o por lo menos un referente, y ahí tenemos otro punto más. Lo único que Forlán no tiene y Bielsa sí, es un baño con su nombre en una radio. Pero eso lo arreglamos al toque. Estoy con poco tiempo pero me comprometo a salir a recorrer radios hasta lograrlo.

Mariano Pagliari - comunicador

El comunicador Mariano Pagliari integra el staff de "Las cosas en su sitio" y de "Algo Contigo".

Es importante ver aspectos negativos y positivos. Lo malo es que su currículum como entrenador es breve y deficiente. Además es que es parte de un grupo de exjugadores que está pisando fuerte en la política del fútbol uruguayo, no exento de intereses, y que por esta vía se aseguran influencia. Lo bueno es que es un tipo querido, respetado y respetuoso, y un ídolo de todos. Pero lo más importante es algo que comparte con el técnico español De La Fuente, y con el argentino Scaloni: tomaron sus selecciones con pocos antecedentes como entrenadores y en categorías formativas. Si a esto le sumamos que las selecciones son su casa, la conclusión final es: ¡bienvenido Diego y mucha suerte!

Héctor "Puchi" García - periodista

Héctor "Puchi" García.

Diego Forlán tiene todo para triunfar como director técnico de la sub 20 y ser técnico alterno de la mayor en los próximos amistosos antes de fin de año. Con su temple, sapiencia puede encaminar nuevamente a la celeste a triunfos a nivel de juveniles como así también formar un excelente grupo de trabajo que va a redundar en un destacado ambiente en el Complejo Celeste. Veo muy acertada la decisión de la AUF en cuanto a su nombramiento. Como todo técnico deberá demostrar en cancha el por qué de su reclutamiento. El mundo fútbol tiene y debe darle todo el apoyo por el bien del fútbol oriental.

Richard Galeano - conductor

Richard Galeano, conductor de "Hacemos lo que podemos".

En principio la idea de que Diego Forlán sea el nuevo DT de Uruguay no me convence. No tiene un camino realizado con cuadros menores donde se haya destacado y ni siquiera tiene experiencia de haber dirigido a un grande de nuestro medio. Capacidades creo que le sobran, pero para estar al frente de nuestra selección me parece que la experiencia y un camino destacado hace la diferencia. En lo poco que dirigió no cosechó buenas experiencias. Ojalá me equivoque y la rompa.