¿Te gusta Diego Forlán para dirigir la selección uruguaya? Así respondieron cuatro famosos
El comediante Pablo Magno y los comunicadores Mariano Pagliari, Héctor "Puchi" García y Richard Galeano comparten su opinión sobre la vuelta del futbolista a la Celeste en calidad de director técnico.
Ante la novedad de que Diego Forlán vuelva a estar vinculado a la selección uruguaya como entrenador interino, Sábado Show consultó a cuatro conocidas figuras del ambiente artístico para conocer su opinión sobre el exfutbolista y la chance de verlo al frente del combinado nacional. ¿Les gusta Forlán como futuro director técnico de Uruguay?
A continuación, las respuestas del comediante Pablo Magno, el comunicador Mariano Pagliari, el periodista Héctor “Puchi” García y el conductor Richard Galeano.
Pablo Magno - comediante
Me gusta Diego Forlán para DT de la selección. Pasamos de un tipo que no habla a un tipo que habla varios idiomas. Ahí ya estamos ganando. Si a eso le agregamos un mínimo de educación y buen trato con los seres humanos, ya estamos diez escalones arriba. Y creo que Forlán tiene esas características. Además es uruguayo, y ahí veo otro punto a favor. Para el plantel de hoy, Forlán es un ídolo o por lo menos un referente, y ahí tenemos otro punto más. Lo único que Forlán no tiene y Bielsa sí, es un baño con su nombre en una radio. Pero eso lo arreglamos al toque. Estoy con poco tiempo pero me comprometo a salir a recorrer radios hasta lograrlo.
Mariano Pagliari - comunicador
Es importante ver aspectos negativos y positivos. Lo malo es que su currículum como entrenador es breve y deficiente. Además es que es parte de un grupo de exjugadores que está pisando fuerte en la política del fútbol uruguayo, no exento de intereses, y que por esta vía se aseguran influencia. Lo bueno es que es un tipo querido, respetado y respetuoso, y un ídolo de todos. Pero lo más importante es algo que comparte con el técnico español De La Fuente, y con el argentino Scaloni: tomaron sus selecciones con pocos antecedentes como entrenadores y en categorías formativas. Si a esto le sumamos que las selecciones son su casa, la conclusión final es: ¡bienvenido Diego y mucha suerte!
Héctor "Puchi" García - periodista
Diego Forlán tiene todo para triunfar como director técnico de la sub 20 y ser técnico alterno de la mayor en los próximos amistosos antes de fin de año. Con su temple, sapiencia puede encaminar nuevamente a la celeste a triunfos a nivel de juveniles como así también formar un excelente grupo de trabajo que va a redundar en un destacado ambiente en el Complejo Celeste. Veo muy acertada la decisión de la AUF en cuanto a su nombramiento. Como todo técnico deberá demostrar en cancha el por qué de su reclutamiento. El mundo fútbol tiene y debe darle todo el apoyo por el bien del fútbol oriental.
Richard Galeano - conductor
En principio la idea de que Diego Forlán sea el nuevo DT de Uruguay no me convence. No tiene un camino realizado con cuadros menores donde se haya destacado y ni siquiera tiene experiencia de haber dirigido a un grande de nuestro medio. Capacidades creo que le sobran, pero para estar al frente de nuestra selección me parece que la experiencia y un camino destacado hace la diferencia. En lo poco que dirigió no cosechó buenas experiencias. Ojalá me equivoque y la rompa.
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