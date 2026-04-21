El fan uruguayo que Sebastián Yatra subió a cantar con él en su show en el Antel Arena: "Cumplí un sueño"

El show que dio Sebastián Yatra en el Antel Arena no fue uno más de su gira. Para los miles de fanáticos uruguayos fue un despliegue de hits y energía, pero para un joven músico local llamado Federico Friedmann, significó la concreción de un sueño.

Todo empezó en el avión que traía al colombiano hacia Montevideo. Allí, el artista conoció a Maia Radzewicz, una pasajera uruguaya que se acercó para contarle que su novio Federico era músico y que suele interpretar sus canciones. Para comprobarlo le mostró un video suyo haciendo el tema Cómo mirarte.

La sensibilidad del cover impactó a Yatra de inmediato. Tal fue el interés del colombiano que, al aterrizar en el Aeropuerto de Carrasco, esperó a que Maia se encontrara con su novio para conocerlo personalmente. Y entonces surgió la propuesta: invitó formalmente a Fede a subir al escenario para cantar juntos en su show de Montevideo.

El esperado momento para Fede en el Antel Arena ocurrió cuando promediaba el concierto. El artista colombiano se trasladó del escenario principal hacia una plataforma ubicada entre el público para el segmento más íntimo de su show, cuando hace sus baladas más icónicas. Allí compartió también la anécdota del avión con su público.

Fede y Yatra en el aeropuerto de Carrasco.

"En el vuelo conocí a Maia, que me dijo que su novio cantaba mis canciones", contó, y en ese instante lo llamó para subir al escenario. Frente al público, Fede completó la historia y agregó que tenía la entrada para el show desde hacía meses. Yatra lo escuchó con atención y añadió: "Así pasan las cosas, naturalmente".

Juntos, cantaron el tema Cómo mirarte, el mismo que suele hacer Federico y que vio Yatra en el video mientras viajaba en el avión. El uruguayo, además, no perdió la oportunidad de dedicarle la canción a su novia, la artífice de este momento, que lo observaba emocionada desde la platea.

En diálogo con Sábado Show, el joven de 23 años explicó que es seguidor del artista colombiano "desde siempre" y que empezó a hacer música gracias a sus canciones. En ese sentido, relató que lo fue a ver en su show anterior en Montevideo en 2019 y que ese primer contacto fue un motor para su carrera: “Verlo en vivo en aquel momento me motivó a compartir mis canciones”, comentó.

Sobre su experiencia en el Antel Arena, Federico confesó que "no era consciente" de las miles de personas que había entre el público: "Sentía que estábamos Yatra, mi novia y yo. Subí a cantar como lo hubiera hecho en cualquier otro lado". Finalmente calificó la experiencia como"increíble" y el momento como "único". "Cumplí un sueño. Todavía no caigo de lo que pasó", concluyó.