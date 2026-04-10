Sebastián Yatra está en Uruguay, visitó a la comparsa La Rodó y sorprendió con una versión candombera de un hit

Sebastián Yatra está de regreso en Uruguay. El cantante colombiano, responsable de éxitos como “Traicionera” y “Tacones rojos”, se presentará este sábado en el Antel Arena con su gira Entre tanta gente y, en la previa, aprovechó para recorrer Montevideo.

Este jueves por la noche sorprendió con una visita a la Casa Cultural La Rodó. Allí no solo se tomó fotos con integrantes y allegados de la comparsa, sino que también se permitió reimaginar uno de sus mayores éxitos, la balada “Cómo olvidarte”. En el patio del lugar, se acompañó de tambores y de la guitarra del coach vocal Leo Moreira, quien además se sumó a la interpretación.

Según relató Moreira a Telemundo, la expectativa inicial era que Yatra realizara una visita breve al espacio, ubicado en Chaná y Pablo de María. “Nos habían dicho que había la chance de que podía venir cinco minutos e irse”, explicó. “Al final terminó quedándose como tres o cuatro horas”.

“Participó, bailó también, se colgó un tambor, le enseñaron a tocar y se sumó ahí”, agregó, en diálogo con el noticiero de Canal 12. “Estuvo tomando y comiendo con nosotros, hablando de la vida como quien habla de un partido de fútbol del fin de semana”, sumó Moreira.

El episodio se suma a una serie de gestos que marcan el vínculo de Yatra con Uruguay. En 2022, durante su show en el Antel Arena, sorprendió al versionar “Cuando se pone a bailar”, de Rombai. También interpretó “Un año” junto al coro de niños Guadalupe y vistió una camiseta de Nacional firmada por Luis Suárez.

“Se me van a poner bravos los de Peñarol, pero esta mañana me encontré a un astro del fútbol que regresa a casa y me entregó un detalle muy especial; así que esta me la pongo por Luis Suárez”, dijo en medio del show, mientras se colocaba la camiseta tricolor. Todo ocurrió el día en que Suárez volvió a Montevideo para sumarse a Nacional por una temporada.

Más adelante, en 2023, el artista regresó al país para celebrar su cumpleaños número 29. En redes sociales compartió un video en el que se lo ve en una cafetería de Carrasco, acompañado por amigos cercanos y con un libro de Ken Follett sobre la mesa. “Ando en Uruguay para mi cumpleaños, me acompañó Jesús que es mi mejor amigo, y me acompañó Ari, otro gran amigo. Confidentes de la vida”, contó.

Luego explicó el motivo de ese viaje: desde hace algunos años, eligió festejar sus cumpleaños en distintos lugares del mundo por razones “espirituales” y “de energía”. En ese recorrido, Uruguay se consolidó como un destino recurrente, no solo por sus presentaciones en vivo en Montevideo, sino también por sus estadías en la costa este.

“Cada año viajo a un lugar distinto por mi cumpleaños, por temas así, espirituales y de energía. La verdad es que se ha vuelto un lugar muy bonito en mi vida porque no vivo los cumpleaños mucho como desde enfiestarme y volverme loco, aunque hoy de pronto salimos de fiesta”, relató.

El show que Yatra presentará este sábado en el Antel Arena se enmarca en una de sus giras más personales. “Este tour me está impactando no solo como artista, sino como persona”, dijo el propio cantante en el video con el que anunció Entre tanta gente. “Nació de una necesidad de reconectar. Sentir de nuevo de cerca a la gente. Es como detener la vida por un momento, mirarla y darte cuenta del milagro que es agradecer, sonreír y seguir. Eso es la vida, eso es mi vida, entre tanta gente”.

Las entradas se venden a través de Tickantel y los precios van de 2630 a 5030 pesos. El espectáculo, además, tendrá una particularidad en su puesta: contará con un escenario ubicado en uno de los extremos del campo, orientado hacia el primer anillo del Antel Arena.