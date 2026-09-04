¿Cuál es el legado que deja Ruben Rada en la cultura popular? La opinión de cuatro reconocidas figuras

La obra de Ruben Rada atravesó géneros y generaciones, llevó el candombe a nuevos públicos y lo convirtió en una figura querida por todos los uruguayos. Tras su muerte, Sábado Show consultó a cuatro reconocidas figuras sobre el legado que deja en la cultura popular del país y cómo entienden la dimensión de su aporte.

Estas fueron las respuestas de la conductora Victoria Rodríguez, el músico Pinocho Routin, el conductor Christian Font y el periodista Fernando Peláez, autor de la biografía de Rada.

Victoria Rodríguez - conductora

Victoria Rodríguez. Foto: Leo Mainé

Creo que su legado trasciende ampliamente lo musical y lo artístico, que ya es enorme. Rada resignifica conceptos como grandeza de espíritu, humildad, empatía y hasta la propia negritud. Me parece que deja una forma de vivir y sentir la experiencia vital misma.

Christian Font - conductor

Christian Font. Leonardo Maine/Archivo El Pais

El legado es él mismo. La mejor síntesis rítmica de los géneros que componen el mapa sonoro de este país. Un talento único, capaz de hacer música popular fusionando estilos siendo además un showman increíble. Como cantante, el mejor del continente. Fuimos privilegiados de haber caminado sus mismas calles. Su despedida estuvo a la altura de la leyenda: nunca vi nada igual. Es una marca inimitable, rompió barreras y prejuicios. Generoso como pocos. De una niñez con montón de carencias a la cima. Un laburante incansable. Y además, en esta era donde para algunos tristemente garpa generar división, Ruben unía. Perdón, lo digo en presente, Ruben nos une.

Pinocho Routin - músico

Foto: difusión.

La obra de Ruben Rada es el cimiento sobre el cual se ha construido gran parte de nuestra historia musical. La construcción de la música de un pueblo es el trabajo de mujeres y hombres que con su canto, poesía y armonías, cruzan puentes y tejen redes comunicantes. Pero hay artistas decisivos, que cosechan otras siembras, esparcen semillas y mientras tanto cultivan con amor sus propias flores. Rada es justamente ese nodo mágico. Es belleza generosa, faro y un celador implacable de toda nuestra música. Su voz es una bendición eterna y seguramente con estas palabras que tambalean, me quede corto. Tu pueblo te ama Ruben.

Fernando Peláez - periodista

Fernando Peláez. Foto: Leonardo Mainé.

Extraordinario cantante, compositor, percusionista, showman, referente, humorista, mayor embajador del candombe, artista más allá de la música. Superídolo del público y de todos los colegas sin excepción. Derroche de humildad y de swing, de solidaridad y fraternidad. De refinamiento, ternura y creatividad. Un padre adorado por sus hijos. Desde la década del 50 alegró y conmovió a un país entero. Uruguay no hubiese sido el mismo sin su presencia. Y tenemos el legado de más de 50 discos para gozarlos hasta el infinito. Sos tan crack Negro que, en esa música diversa que ha quedado registrada, podemos encontrar, no solo las virtudes que mencioné, sino muchas otras. ¿Tá?