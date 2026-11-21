El contador, consultor y terapeuta gestáltico Antonio Maeso atraviesa una nueva etapa personal y profesional. Después de 23 años como integrante de Buscadores, el histórico programa de debate de Canal 5 y VTV, decidió alejarse de la televisión a raíz de una polémica que lo colocó en el centro de fuertes cuestionamientos públicos.

Todo comenzó durante un intercambio con su compañera de panel Daniela Bouret, cuando Maeso lanzó, en tono de broma, un comentario sobre si en su casa “no le pegaban”. La frase fue difundida en redes sociales y generó una ola de críticas.

Maeso pidió disculpas y terminó renunciando al programa, aunque asegura que nadie le exigió que se fuera del programa dirigido por Sergio Gorzy.

Ahora, por primera vez, habla extensamente de lo sucedido, de la angustia que atravesó cuando las críticas alcanzaron a su esposa, su hija y otros familiares, y de la decisión de recurrir a terapia para procesar lo vivido.

También revela que algunas actitudes posteriores al episodio lo decepcionaron profundamente. Sin identificar a los involucrados, reconoce que una de sus principales enseñanzas fue aprender a medir la confianza que deposita en determinadas personas.

A días de cumplir 65 años, Maeso volvió a expresarse públicamente a través de X, retomó la escritura de su tercer libro y no descarta regresar a los medios en 2027. Pero pone condiciones.

Antonio Maeso Juan Manuel Ramos/Archivo El Pais

-Pasaron algo más de dos meses desde aquel episodio que terminó con tu salida de Buscadores. ¿Cómo lo viviste?

-Para comprender lo que pasó hay que entender el contexto. Nosotros todos los jueves teníamos una forma de hacer el programa, con diferencias, discusiones y un componente lúdico. Era siempre así. Nos hacíamos chanzas, uno no dejaba hablar al otro y todo transcurría en ese ambiente. En determinado momento, por un exceso de confianza, tanto en el contexto como en mí mismo, hice un chiste que estuvo mal. Yo soy una persona absolutamente contraria a la violencia y muy comprometida con el respeto y la igualdad de la mujer. Incluso tengo un capítulo entero sobre género en mi último libro. Pero cometí un error.

-¿En ese momento te diste cuenta de la gravedad que podía tener el comentario?

-No, no me di cuenta. Y aparentemente los demás tampoco, porque nadie dijo nada al aire. Todos sabíamos que estábamos en un contexto de broma. Cuando terminó el programa estaba todo bien, no había ningún problema. Pero después apareció una edición que considero maliciosa, un recorte de una plataforma que mostraba solamente una parte. Hasta yo mismo, cuando lo vi, me sorprendí. Pero eso no reflejaba lo que realmente había sucedido. Entonces pensé que la gente iba a ver ese fragmento y no el programa entero. Y decidí pedir disculpas, porque correspondía hacerlo.

-Pero después las repercusiones fueron mucho más allá de las críticas al comentario.

-Sí, el fin de semana empezaron a suceder cosas espantosas. Comenzaron a acosar a mi esposa, a mi hija, a mi hermana y a mis primas. A mi hermana, por ejemplo, le hicieron un comentario espantoso sobre una fotografía en la que aparecía con nuestro padre, que ya falleció. Le preguntaron si esa foto se la había sacado antes o después de que yo le pegara. Fue muy fuerte. Sentía que, por una broma mal hecha, se estaba generando una situación de agresividad y violencia muchísimo mayor a lo que yo había hecho al aire. Y no lo pude soportar.

-¿Ese fue el motivo determinante para renunciar?

-Sí. Hablando con mi esposa y mi hija, ellas mismas me sugirieron que me alejara un tiempo. Yo estoy en televisión por diversión, por distracción. No soy periodista ni una persona que dependa económicamente de los medios. Entonces pensé: si esto deja de ser una diversión y se transforma en una situación que me hace sufrir a mí y a mi familia, ¿qué sentido tiene continuar? Decidí pedir disculpas e irme.

Antonio Maeso en "Buscadores" Foto: captura

-¿Te pidieron que dejaras el programa?

-No. Y quiero que quede muy claro: ni Sergio Gorzy ni nadie me pidió que me fuera. Nadie. Te diría que todo lo contrario. Me dijeron que me quedara, porque conocían el contexto en el que había ocurrido todo. Pero yo no soportaba que me calificaran como una persona violenta, porque soy exactamente lo contrario. Fue una impotencia muy grande.

-También mencionaste que algunas actitudes posteriores te hicieron pensar que habías tomado la decisión correcta. ¿A qué te referís?

-Hubo algunas posturas que me decepcionaron. No voy a identificar a nadie ni a dar nombres, porque no es mi estilo. Pero sí, algunas cosas que sucedieron después reforzaron mi decisión de haberme ido. Me hicieron pensar: “Lo bien que hice”.

-Cuando te despediste dijiste que tenías cosas para seguir aprendiendo. ¿Qué aprendiste de esta experiencia?

-Fundamentalmente dos cosas. La primera es que hay bromas que ya no se pueden hacer, que no se deben hacer porque no están bien. Eso lo tengo absolutamente claro. Y la segunda es aprender a elegir la distancia que tengo que mantener con determinadas personas. Saber a quién le puedo dar confianza y a quién no.

-¿Esto tiene que ver con personas de Buscadores?

-Tiene que ver con las relaciones humanas. Hay un libro de Dante Gebel que cuenta una historia llamada La danza de los puercoespines. Cuando hace frío, los puercoespines se acercan para darse calor, pero si se acercan demasiado se lastiman con sus púas. Entonces tienen que encontrar una distancia que les permita estar cerca sin hacerse daño. Con las personas pasa exactamente lo mismo. A veces alguien nos defrauda, pero también tenemos que preguntarnos si no fuimos nosotros quienes permitimos que se acercara demasiado. Yo aprendí que tengo que medir mejor esas distancias.

Antonio Maeso tiene una cava subterránea de vino.

-¿Te sentiste traicionado?

-Hubo cosas que me decepcionaron mucho. Puedo contar una: cinco días antes de todo esto, una persona me había pedido un favor importante y yo estaba haciendo gestiones para conseguirlo. Después esa misma persona tomó una postura contra mí por algo que, desde mi punto de vista, no había sucedido como se estaba presentando. No voy a decir quién es. Esa persona, si lee esta entrevista, sabe perfectamente que estoy hablando de ella.

-¿Te quedó algún rencor con integrantes de Buscadores?

-Ninguno. No tengo rencor con nadie de Buscadores ni con nadie de ningún lado. El rencor no forma parte de mi manera de ser. Puedo hablar, saludar y conversar con cualquiera. No le daría vuelta la cara a nadie. Lo único que hago es tomar distancia, como en la historia de los puercoespines. Así como yo me equivoqué haciendo un chiste, otras personas también pueden haberse equivocado en sus actitudes. Pero no tengo bronca con nadie.

-¿Cómo te afectó personalmente todo lo que ocurrió?

-La pasé muy mal. Sobre todo por la impotencia ante la etiqueta injusta de “violento” y porque me sentía responsable de que mi familia estuviera sufriendo ataques. Yo sabía que había cometido un error, pero no podía aceptar que eso se transformara en una condena sobre mi persona. Me alejé de la televisión, de los medios y de las redes. Necesitaba recuperarme.

-¿Por eso decidiste recurrir a terapia?

-Sí. De hecho, hoy puedo estar haciendo esta entrevista gracias a la terapia. Es la primera vez que salgo a hablar de esto en un medio. Antes no me sentía con la fortaleza suficiente. Necesitaba asumir que había sido una broma mal hecha, no una actitud de violencia. La terapia me ayudó muchísimo a procesarlo.

-Vos también sos terapeuta gestáltico. ¿Habías hecho terapia anteriormente?

-Sí, esta es la tercera etapa de mi vida en la que hago terapia. La primera fue cuando tenía unos 30 años, con Joaquín Rodríguez. Después hice terapia con Alejandro Spangenberg, mientras cursaba mi formación como terapeuta gestáltico. Y ahora estoy trabajando con Pablo Gálvez, también psicólogo gestáltico. Son experiencias que me ayudaron muchísimo a conocerme a mí mismo.

Antonio Maeso en Alaska.

-¿Seguís asistiendo?

-Sí, aunque el episodio para mí ya terminó hace aproximadamente un mes y medio. Hoy tengo otra fortaleza. Pero sigo porque la terapia es enriquecedora en muchos aspectos. Y quiero decirlo públicamente porque todavía hay personas que sienten vergüenza de reconocer que van al psicólogo. No debería ser así. Hay que tomarlo con absoluta naturalidad.

-¿Qué reflexión te dejó lo que viviste respecto a los ataques en redes sociales?

-Que tenemos que tener muchísimo cuidado. Yo voy a cumplir 65 años el 22 de noviembre. Soy una persona madura, con experiencia y cierta seguridad en mí misma. Pero ¿qué hubiera pasado si esto le ocurría a una persona más joven, más insegura o emocionalmente más vulnerable? Cuando se ataca públicamente a alguien, detrás hay una familia, hay afectos, hay una vida. Las consecuencias pueden ser gravísimas.

-¿Sentís que hubo una suerte de cancelación?

-Absolutamente. Vivimos en un tiempo en el que algunas personas parecen creer que, si alguien se equivoca, tiene que desaparecer de la vida pública. Yo cometí un error, lo reconocí y pedí disculpas. ¿Qué más puede hacer una persona? ¿No hay posibilidad de aprender, de corregir, de seguir adelante? Me parece muy peligroso que se pretenda destruir a alguien por un error.

-¿Creés que hubo también un componente político en la repercusión del episodio?

-Estoy completamente convencido de que hubo un componente político. Se expresó la Mesa Política del Frente Amplio. Yo entiendo que se opine, pero me sorprendió que una broma mal hecha en un programa de televisión llegara a semejante dimensión. Nunca me creí tan importante. Creo que muchas personas reaccionaron sin haber visto el programa completo.

-¿Cómo viste la reciente polémica protagonizada por Fernando Vilar a raíz de sus comentarios sobre las infancias trans?

-Para mí es exactamente lo mismo que me pasó a mí. Fernando hizo una pregunta equivocada, algo que no se debía preguntar de esa manera. Pero hay que ver toda la entrevista y entender el contexto. ¿Alguien puede pensar seriamente que Fernando quería promover una situación de violencia? Yo creo que no. Se equivocó, como me equivoqué yo. Pero de ahí a una denuncia penal hay una distancia enorme. ¿A dónde estamos llegando?

-¿Te comunicaste con él?

-Inmediatamente. Con Fernando estamos en contacto permanente desde que me fui del programa. Tenemos una relación muy linda. Le escribí y también publiqué un mensaje en X para apoyarlo.

-En tu caso, ¿Recibiste apoyos?

-Muchísimos. Me llamaron muchos políticos, algunos para expresarme su cariño y otros simplemente para darme ánimo. También comunicadores. Nacho Álvarez, por ejemplo, me apoyó. Y hubo mucha gente común que me escribió. Incluso un televidente me mandó un video con partes del programa que no habían aparecido en el recorte viral. Eso me confirmó que la situación había sido presentada de una manera que no reflejaba el contexto completo.

-¿Te molestó especialmente el papel de las redes sociales?

-Me molestó la manipulación del episodio. Una cosa es mostrar lo que alguien dijo y otra es hacer una edición que, a mi entender, cambia completamente el sentido de lo sucedido. Yo invito a cualquiera que tenga dudas a mirar el programa entero. Está disponible en internet. Van a ver que después del comentario seguimos hablando normalmente, que había risas y que no se produjo ningún enfrentamiento. Eso no significa que el chiste estuviera bien. Estuvo mal y pedí disculpas. Pero tampoco significa que yo sea una persona violenta.

-Después de alejarte de los medios, volviste a tener una presencia activa en X. ¿Qué te llevó a regresar?

-Sentía que me faltaba algo. Me faltaba comunicarme con la gente, transmitir mis ideas, hacer reflexiones. Entonces decidí volver a X, donde tengo muchos seguidores y encuentro un espacio en el que me siento cómodo. Me sorprende la cantidad de personas que leen, comentan y comparten lo que escribo. Me divierte y me hace bien.

-¿Y cómo reaccionaron quienes te habían cuestionado?

-Escuché a un comunicador conocido que se molestó porque yo había vuelto a escribir. Como diciendo: “Ya está de vuelta hablando”. Me pareció insólito. ¿Qué pretende? ¿Que me calle para siempre? ¿Que desaparezca? Una cosa es que alguien me critique y otra muy distinta es que considere que ya no tengo derecho a expresarme. Esa es justamente la cultura de la cancelación que cuestiono.

-¿Te gustaría volver a la televisión?

-Sí, volvería. No este año, porque ya queda muy poco, pero podría ser el año que viene. Siempre y cuando se den determinadas condiciones.

-¿Cuáles serían esas condiciones?

-Fundamentalmente, integrar un equipo de trabajo confiable y mantener la misma libertad de expresión que tuve durante 23 años. Nunca nadie me dijo qué tenía que preguntar, qué podía decir o qué no podía decir. Siempre hablé con absoluta libertad. Eso para mí es imprescindible. Y también necesito saber que voy a estar en un lugar donde pueda divertirme, distraerme y sentirme cómodo.

-¿Volverías a Buscadores o pensás en otro proyecto?

-Puede ser Buscadores o puede ser cualquier otro proyecto. No cierro ninguna puerta. Pero tendría que elegir muy bien con quién trabajar. No quiero estar en un lugar donde tenga que preocuparme por si alguien me dice una cosa y después hace otra. La confianza es fundamental.

