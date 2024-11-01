Temas del día:
Montevideo, T 24° H 58%
AirEuropa
Obtener acceso ilimitado desde $245/mes Suscribite al 50% OFF
SUSCRIBIRME AHORA

¿Necesitás ayuda con tu suscripción?
Suscribite al 50% OFF
¿Qué viene? - Apolline Rocco Fohrer
¿Qué viene?
Roberto Cavalli / AFP.
Revista PAULA Octubre

Revista Paula Octubre 2024

Notas de la edición de octubre de Paula

Opening Night

Sociales
01/11/2024, 12:34
Cambio climático

Cambio Climático: esa es la cuestión

Notas & Entrevistas
15/10/2024, 17:25
 · 
Por Yelly Barrios
Roberto Cavalli

Roberto Cavalli

Moda
15/10/2024, 16:28
A brillar: Renata Battione & Ximena Arcos Pérez.

Casadeco: la previa

Sociales
15/10/2024, 15:42
El niño que perdió la guerra

Sugerencias para Octubre

Sugerencias
14/10/2024, 15:42
Mirella Frangella

Despegados

Despegados
14/10/2024, 14:37
QuePasa-3.jpg

¿Qué Pasa Montevideo?

¿Qué Pasa?
14/10/2024, 13:36
 · 
Por Julia Romei
images-original.jpg

Veo Veo Octubre

Veo Veo
14/10/2024, 13:15
 · 
Por Clara Avellino
rufus_du_sol_inhale___exhale-portada.jpg

Todo Oídos

Todo Oidos
14/10/2024, 11:37
 · 
Por Clara Avellino
New York City Marks 23rd Anniversary Of September 11, 2001 Attacks

Pasarelas Nueva York: Primavera-Verano 2025

Moda
14/10/2024, 11:18
 · 
Por Clara Avellino
AFP_36GF44J.jpg

Pasarelas Milán: Primavera Verano 2025

Moda
14/10/2024, 10:25
 · 
Por Clara Avellino
Meteorologia, Uruguay.

Pronóstico Uruguay: tiempo al tiempo

Notas & Entrevistas
14/10/2024, 09:56
 · 
Por Clara Avellino
Ver Más