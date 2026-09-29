Los clásicos Jockey Club, Selección, de Honor y Oribe ya tienen sus nombres y orden de partida

El Gran Premio Jockey Club nació en 1890 año que abrió nuestro Stud Book, se disputó en 1900 y 1750 metros en sus inicios, desde 1901 se corre sobre sus clásicos dos kilómetros y este domingo será la edición 129. Comparte con las Pollas y el Gran Premio Nacional la triple corona desde 1907 y ha sido en el tiempo la carrera bisagra, la que le da a las conexiones de cada uno de los potrillos - potrancas la decisión de seguir en la brecha y aumentar, por lo menos en este año, los 500 metros hacia el Derby que en 2026 se disputa el domingo 8 de noviembre.

Sobre misma distancia se disputa el Gran Premio Selección que desde 1931 corona a la mejor potranca del año, no integra la triple corona pero tiene su real interés por la consagración de la mejor potranca del año.

En las instalaciones del segundo piso del Palco de Maroñas se realizó el sorteo de gateras de los cuatro clásicos del fin de semana, el orden marcó importancia como lo fue el sorteo de las Pollas, dio la casualidad que en ambas carreras serán de la partida once ejemplares.

En el Gran Premio Selección, la ganadora de la Polla de Potrancas, Sweet Feel, fue la primera en seleccionar gatera y las conexiones del Marnu fueron por el 10.

Luego eligieron de la siguiente manera: Blue Paradise (9), Umburanas (5), Amiga Verdadera (11), la ganadora del Sarandí La Inalcanzable (1), Linda Cami (7), Intercoqueta (6), Stormy Gone (2), Serena Vitoria (8), U Goosy (4) quedando Devils Song sin chance de elegir y las huestes del Don Bosco se quedaron con gatera 3.

Ignacio Sánchez

En el Gran Premio Jockey Club, ambos clásicos son G3, el primero en elegir gatera fue Dream Time (7), luego fueron los turnos de Es Patriarca (9) que no corrió la misma suerte de la Polla que fue la última bolilla en salir, Abrileño Fever (8), Gratus (11), Ureca (5), Petkovic (10), International Star (3), Uno Macho (6) siendo el último en seleccionar Glorioso Fever (4), de adentro hacia afuera quedaron Kalificado (1) y Glorioso Ave (2).

Ignacio Sánchez

Ambas carreras se presentan parejas, el Selección va en noveno lugar de la reunión de 15 carreras mientras que la segunda gema de la triple corona quedó ubicada en el puesto 11 invirtiendo lo que fueron las Pollas. Hoy se firman montas.

En 6° lugar se disputa el Plinio Oribe y Andrés Oribe Deus, seleccionaron partidor Super Kowgirl (5), Tsedaka (4) y Agostina (3), quedaron luego La Sobrina (1) y Berlina Fever (2).

Tras la rajadora de ellas van los fondistas en verde y la carrera promete, el Gran Premio de Honor va sobre milla y media con nueve en gateras, eligieron de la siguiente forma: Ave Royale (1), Joy From Eden (2), Native Extreme (3), Ragnarok (4), Galikovic (5), Truly Approved (6), Olympic Olympic (7) Cuento Marista (8) quedando el 9 para Camillo Negroni.

Estefanía Leal

Durante la reunión, que larga la primera a las 12:45 hay show musical, food trucks, feria Para Ti, desfile de modas y sorteo de una TV y vale de apuestas, hoy se define dónde va el pozo de Fortuna en carrera. Las Piedras entrega nueve carreras de viernes, Colonia corre en la previa de Maroñas en la jornada de sábado. Son 10 carreras en Colonia y nueve en Maroñas que recibió 308 inscriptos.