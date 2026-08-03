Ave Royale fue el ganador del Manuel Quintela en apasionante definición con las sedas del stud 3 de enero

Con una conducción perfecta del oriundo de Colonia Javier E. Pérez el bueno de Ave Royale se adjudicó el clásico Asamblea de la Florida disputado en la víspera en Maroñas sobre 2200 metros.

Por tres cuartos de cuerpo derrotó a Elon Musk que pasó al segundo puesto tras el reclamo de Maciel a Native Extreme que fue quien ocupó la segunda posición pero fue distanciado al tercer lugar. Fue cuarto Blowin Inthe Wind dejando quinto a Galikovic.

En una pista extremadamente pesada el hijo de Sloane Avenue vino cerca de la punta mientras Zelenski y Galikovic movían de forma muy lenta los relojes de la carrera, Native Extreme se ubicó en la primera partida en mitad de lote.

Cuando los dos punteros pasaron 800 en 52”41 Rosas dejaba al pedrense adelante, Galikovic se ubicaba a su lado mientras que Emanuel venía en un expectante tercer lugar delante de Olympic Olympic.

Cuando el lote llegó a los primeros 1200 (1’ 17”29) solo Native Extreme cambiaba de posición junto a Elon Musk que se arrimaron a los punteros. A la entrada a la recta Ave Royale igualó a Galikovic, el del San Pedro no respondió y el del 3 de enero sacó ventajas. Desde el fondo comenzaron a acortar Native Extreme y Elon Musk que descontaron pero para integrar la trifecta, el ganador detuvo el teletimer en 2´21”32 para llevarse un clásico que deleitó a los presentes en Maroñas.

La apertura estelar fue con el Antonio Marsiglia en donde Blue Paradise no sólo ganó la prueba clásica, salió de perdedora luego de tres buenas intervenciones en pruebas de condición. La del Hs. San Pedro derrotó, con la guía de Diogo González, a su compañera de techo Ur Glamorous por dos largos y medio llegando tercera Reflection delante de Torvaldsson, cerrando chapas Super Hada. Todo en 1´40”26.

Estefanía Leal

Acto seguido en el Pablo Falero fue espectacular triunfo de Perdido No Espaço en donde Jose Da Silva brilló en las cruces del defensor de las sedas Trouville ya que venía muy lejos en los 400 para alcanzar en el disco, fue segundo Uno Macho quedando tercero Remy. El ganador detuvo relojes en 1´40”61.

En el especial de yeguas fue triunfo de La Sobrina.

