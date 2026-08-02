El Asamblea de la Florida sobre 22 cuadras en verde es cita obligada este domingo en Maroñas

Si me dieran a elegir una carrera y una acción para ver este fin de semana en Maroñas no dudaría en seleccionar el clásico Asamblea de la Florida y la presencia de Pablo Falero en nuestro hipódromo ya que al disputarse “su” clásico con su nombre hace que uno de los mejores látigos de la región de las últimas décadas diga presente para entregar los premios en la segunda estelar de la jornada.

El Asamblea de la Florida lo reúne todo, 2200 metros con punteros definidos, con zagueros ya sabidos, en pista de grama y con la presencia de los mejores fondistas de la actualidad.

Es un tanto difícil en estos tiempos reunir en una misma carrera al ganador del último Ramírez, al ganador del pasado Municipal y al ganador del último clasificatorio para el pasado Latino que se disputó en la pista verde de Monterrico en donde se ubicó en una valiosa segunda posición.

Native Extreme ha tenido socios de excelente calidad, en las últimas dos carreras sus conexiones han confiado en Jose Da Silva y el oriundo de Mato Grosso formó con el defensor de Los Mareados un dúo exitoso, corrieron dos, ganaron las dos y se entendieron a las mil maravillas.

Es turno hoy de enfrentar a quien lo derrotó en el pasado Manuel Quintela, Galikovic, que en esa dura batalla dio cuenta no solo del hijo de Emcee, también cayeron Ave Royale (segundo en esa ocasión), Olympic Olympic mientras Native Extreme clausuró el marcador.

Tras esa rutilante victoria el del Hs. San Pedro y el equipo de Santesteban viajaron a Lima cayendo en el Latino a manos del mejor caballo rankeado de la región, Teao llegando delante de conspicuos participantes. Diogo González fue el encargado de guiar al Goldikovic que a la entrada a la recta ilusionó a toda la grey burrera oriental que viajó a Peru para alentarlo.

Para ellos dos y Ave Royale llegó la hora de enfrentar a nueve ejemplares de buena talla, largan 17:00 en un carrerón.

A las 16:00 horas en el Antonio Marsiglia es turno de potrancas en la milla, vamos con Blue Paradise, media hora mas tarde el Falero, ellos con el voto para Remy.

Desde las 14:00 horas se corren 11 carreras y por eso es un buen día para visitar el Jerárquico.

