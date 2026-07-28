El clásico Asamblea de la Florida sobre 2200 metros tiene a doce anotados con la mira en San Isidro

C on un total de 19 carreras a partir de 304 inscriptos en Maroñas se conformaron los programas de sábado y domingo en Maroñas mientras en Las Piedras se conformaron 11 carreras a partir de 159 inscriptos.

El Jerárquico tendrá como base el clásico Asamblea de la Florida G3 sobre 2200 metros en grama con docena de competidores que prometen ocupar gateras con un trío de ellos que sobresalen con sus nombres.

Es que Native Extreme tras obtener el Las Piedras en arena se hizo del Invasor en grama y busca seguir de largo este domingo enfrentando a Galikovic que regresa tras su excelente puesto de escolta en el Gran Premio Latinoamericano G1 de Monterrico. Tras verse las caras en el Manuel Quintela, ganó Galikovic y fue 5° el de Los Mareados. Son dos de los tres que hay que detenerse a comentar ya que el tercero es Ave Royale que en el mismo clasificatorio llegó segundo a medio cuerpo del defensor de las sedas Hs. San Pedro.

Orana Magnani

Serán de la partida e irán en busca de la primera chapa del semáforo “Pacheco” Huracan, Blowin Inthe Wind, Sandigold, Sparco, Zelenski, Elon Musk, Non Costa Caro, Que Guapo y Olympic Olympic. Varios de ellos disputaron una carrera de condición en arena hace 10 días tras el cambio de pista y lo han tomado como preparatorio.

Completa el cuadro de pruebas de corte mayor el handicap especial Osvaldo Martínez sobre 1100 metros en donde van por el premio mayor Have a Break (53), Andaba de Parranda (50), Sensitive (54), Verbania (54), Over and Over (51), Compadrita Cat (50), Agostina (66), La Atrayente (60) cerrando filas por flanco externo La Sobrina (68) que con mismo caudal de kilos borró en el San Félix de Paysandu.

Los clásicos Antonio Marsiglia y Pablo Falero rompen el fuego de pruebas estelares en Maroñas este domingo, ambos sobre la milla en grama. En prueba de ellas anotaron decena de potrancas, de interior hacia afuera largan Que Bacana, Maxine, Torvaldsson, Ur Glamorous, Una Tormenta, Neila Pietra, Blue Paradise, Reflection, Soul Carioca y Super Hada.

En el Falero van misma cantidad de inscriptos que ellas, de gatera uno a la diez parten Perdido No Espaco, El Granjero, Uno Macho, Vonnas, Visita Ilustre, Esta Firme, Dioniso, Remmy, Unico Romantico cerrando hilera Unique Cause.

En ambas pruebas hay ganadores estelares, ganadores de una de condición y perdedores/as que van por estrenarse en el podio triunfal en una prueba de corte mayor.

En el hipódromo Las Piedras en su jornada de viernes se disputa el Prefrencial Palique sobre 1300 metros en donde prometen saltar de latas diez ejemplares.

Por flanco interno larga Miloco (50), hacia Camino América van Best in Town (50), Sasnal (53), Trotsky Revolution (50), Te Goosy (59), Happy Moments (51), Banderazo (60), Muy Clasico (54) Orson Wells (57) y por fuera Rey Humor JF (64).

Hoy se firman montas, se conforman programas a la espera del cierre del san Félix de Paysandu.

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