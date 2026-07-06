Guitarrera, Si Señor y Native Extreme fueron amplios ganadores de los clásicos de domingo en Maroñas

Si los propietarios del haras Don Juca soñaron el cierre de campaña de la excelente Guitarrera, el sueño se convirtió en realidad ya que la hija de Mestre Gosik se adjudicó el clásico Agraciada G3 disputado en la víspera en Maroñas.

Bajo la atenta mirada de sus criadores, propietarios y profesionales -Ivo Pereira y Pablo Duarte y equipo- Pablo Rodríguez le administró las energías a su gusto a la defensora de las sedas Luca para derrotar a su compañero de colores Nostalgia da Gaita en 1´50”34 para recorrer las 18 cuadras pactadas.

Es que la cinco años gusta de mover las agujas, saltó y llegó en delantera en el primer clásico de la lluviosa jornada de Maroñas. Truco E Flor no repitió actuaciones anteriores para llegar tercera delante de Over Force y Thesalonica. Guitarrera viaja a Caraguata para cumplir tareas de madre desde la presente temporada.

Ignacio Sánchez

Acto seguido en el Asociación de Propietarios fue el triunfo número 12 del “pingo” Si Señor - el 11 de corte estelar- y se sacó la espina de la estelar que llegó segundo en 2025.

Vagner Leal lo llevó con manos de seda al defensor de Los Dos ya que dejó al hijo de Señor Candy en puestos intermedios buscando, por flanco externo, no tener problemas de tránsito en la carrera. Cuando entraron a la recta sus rivales venían en abanico, Leal con mente fría espero el momento para impulsar al suyo y cuando pasó les comenzó a sacar ventajas a sus rivales para llegar al espejo con cuatro cuerpos y medio estampando 1’ 37”50 para recorrer la milla.

Fue escolta Tadow Star delante de Nuestro Sueño, Mr. Can y Campeon Avenue que no salió a mover como en la Classic. Ganó Si Señor y sigue.

Ignacio Sánchez

Al cierre de las estelares fue amplio triunfo-siete cuerpos y medio- de Native Extreme que con la guía de Jose Da Silva vino en extrema retaguardia a cinco cuerpos cuando recorrían recta opuesta con Ave Royale en delantera en parciales lentos.

Cuando Moura lo acercó al pleno codo y lo movió en los 450 el de Los Mareados dominó para llegar con varios al disco en 2’ 19”95.

Mantuvo el puesto de escolta Ave Royale, mientras que Pluto y Trully Approved llegaron delante de Non Costa Caro que cerró el semaforo.

