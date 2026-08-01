Pablo Falero viaja este domingo a Maroñas para entregar los premios de la carrera clásica con su nombre

El Hipódromo Nacional de Maroñas se prepara para una nueva jornada de turf con la disputa del Clásico Pablo Gustavo Falero.

El próximo domingo 2 de agosto, a partir de las 14:00 horas, el Hipódromo Nacional de Maroñas (HNM) será escenario de una nueva reunión hípica, que tendrá como una de las carreras destacadas el Clásico Pablo G. Falero, en homenaje a uno de los jockeys más laureados de la historia del turf uruguayo.

La jornada contará con la participación especial del propio Pablo Falero, quien se hará presente en el hipódromo y será quien haga entrega al ganador del premio de la carrera que lleva su nombre.

Con más de 9.500 carreras ganadas a lo largo de su trayectoria, Falero es reconocido como una de las figuras más importantes de la hípica nacional e internacional, habiendo desarrollado gran parte de su carrera tanto en Uruguay como en Argentina.

La empresa Codere invita a acompañar esta nueva fecha en el Hipódromo Nacional de Maroñas y a ser parte de este reconocimiento a la trayectoria de Pablo Falero.

Quienes peinan canas no pueden olvidar el relato de Tuana “donde estás Chapulin que no te veo” para que luego el pupilo de Báez ganara el Ramírez. Otros no podrán olvidar sus grandes triunfos en el Carlos Pellegrini en San Isidro especialmente, a nivel personal, el de Potri Pe.

Que Falero viaje y entregue las copas y los premios es llamador para que todo aquel burrero que lo haya visto y todo aquel que haya oido de sus hazañas digan presentes.

Ovacion

Jorge Ricardo, un jockey de película

“Photochart: Nacido para ganar” es una película sobre Jorge Ricardo, poseedor del récord mundial de mayor número de victorias. Producida por Cinética Filmes bajo la codirección de Wagner de Assis y Luis Erlanger, la película llega a los cines en Brasil el 27 de agosto. La cinta narra la historia de las carreras de caballos en Brasil, tomando como punto de partida la trayectoria de Ricardo. Convertido en un icono nacional, “Ricardinho” demostró que un jinete sudamericano, gracias a una disciplina férrea, podía llegar a ser el más exitoso del mundo y más ganador.

Los protagonistas del Asamblea de la Florida

El clásico Asamblea de la Florida se lleva la máxima atención de la jornada del domingo en Maroñas. Tanto Native Extreme como Galikovic llegan en excelentes condiciones. El jinete Jose Da Silva expresó: “Nosotros queríamos tener un buen lote de caballos en el clásico, entendemos que tendremos trámite y nos va a favorecer. No importa el numero de gatera, está corriendo muy relajado, voy a respetar sus características que es lo mejor que tiene sabiendo que hay rivales que van a venir adelante” finalizó el jinete con quien ganó Native Extreme sus dos últimas carreras.

Facundo Santesteban presenta a Galikovic: “El caballo está bárbaro, quedó notable tras su regreso a Maroñas luego de disputar el Latino. Me hubiese gustado correr alguna carrera hace mes y medio para ‘encarrerarlo’, confiamos en que hará una gran carrera”, sostuvo. Ya cambiando opinión en cuanto cómo puede correr el hijo de Goldikovic agregó: “Tanto en el Reyles como en el Latino pudo correr un poco más atrás y no salir a lo loco adelante, en esta carrera hay varios que van a moverse adelante, Que Guapo, Ave Royale y sabiendo también que de atrás vendrá Native Extreme que es rival fuerte y el nuestro tendrá que soportar la atropellada. Es una carrera preciosa, están todos otra vez en gateras, espero tenga una buena carrera y si puede ganarla mejor”, finalizó el entrenador del defensor del Hs San Pedro.

Los kilos, el Yerbal y Pablo al podio canario

Con una destacada conducción del líder Pablo Rodríguez, fue un sólido triunfo de Sasnal en el Preferencial Palique base de la jornada de ayer en Las Piedras.

El pupilo de Germán González, cargando 62 kilos, dio cuenta del reducido pero buen lote derrotando a Happy Moments por cuerpo y medio estampando 1’ 13”89; quedó tercero Trotsky Revolution dejando cuarto a Muy Clásico, cerrando las chapas Rey Humor JF.

El hijo de Alpha vino desde apertura de gateras en puestos de delantera para reducir a sus rivales en plena recta y llevarse un nuevo triunfo para sus huestes. Saltó adelante, compartió la punta con varios de sus adversarios y tuvo fuerzas para soportar carga del escolta.

Nuevo triunfo de Sasnal con la fórmula táctica del Yerbal.

Hoy actividad en el San Félix y Maroñas

Doble turno para la sabatina que inicia en el San Félix de Paysandú a las 11:45 y cierra con la octava a las 15:15.

Maroñas le sigue desde las 16:00 con ocho pruebas de condición cerrando la jornada a las 19:30 horas.

Estadísticas de jockeys, colores y padrillos

1° Pablo Rodríguez 60

2° Vagner Leal 56

3° J. L. Da Silva 46

4° Waldemar Maciel 40

5° Héctor F. Lazo 34

6° Cristian Moreno 30

7° Luis A. Cácere 25

8° Javier E. Pérez 24

9° Yair E. Pereira 23

10 Federico F. Píriz 22

1° Hs. Phillipson 52

2° Hs. San Pedro 14

3° Compac 11

4° Antonella 8

4° Tata Juan 8

6° Luca 7

6° Guara Del Sur 7

8° Los Trico

8° Los Dos 6

8° Caraguatá 6



1° Trinniberg 32

2° The Leopard 29

3° Midshipman 27

4° Sloane Avenue 25

5° Texas Fever 22

6° Will Take Charge 18

6° Can The Man 18

8° Drosselmeyer 17

9° Orb 16

10° Kodiak Kowboy 15

Desde el Disco

Distancias a Asesora, OSAF e IRPAC

Hoy toca intentar desmenuzar las diferentes opiniones de la grey burrera en cuanto a los cambios que se van a solicitar a la OSAF y luego considerados por IRPAC para el calendario clásico de Maroñas 2027.

Los dos clásicos que han sembrado casi pánico dentro de la actividad han sido el aumento de distancia del Gran premio Maroñas de 1000 a 1200 metros algo que se estila en todos los hipódromos del mundo con pista de arena que no tienen una recta de 1000 metros lo cual no se trata de algo disparatado, si en pruebas de condición con más de 10 ejemplares se suben a 1100, distancia original de la carrera en sus inicios en 1950 el aumentar 200 metros al cortometraje del Mitin de Reyes. Más controversial ha sido la baja de 300 metros del Gran Premio Nacional que se disputa sobre 2500 desde fines del siglo 19.

El comité fiscalizador trabajó en ello y tras evaluar y estudiar llevó a la Comisión Asesora llevar el Derby a los 2200 algo que se enviará a la OSAF para luego ratificarlo en IRPAC en Paris en octubre. La distancia entre los participantes de los últimos Derbies y el rating jugaron a favor, desde el 2027 va sobre 2200, quizás los 2400 eran los ideales.