Es Patriarca y Sweet Feel dominaron en las Pollas y se llevaron las primeras gemas de la Triple Corona

En la Gran Polla de Potrillos G3 corrida este domingo en Maroñas Es Patriarca reconfirmó que sigue siendo el líder de la generación nacida en 2023.

El hijo de Awesome Patriot no tuvo una buena partida, tuvo que mover recorridos 400 metros ya que según su jockey el líder tuvo problemas de tránsito ya que los de de andarivel interno movían hacia afuera y apretaban los que venía por lado externo. Es Patriarca los vino siguiendo a los punteros y fue a buscar la carrera en el ecuador de la prueba donde los parciales eran de 45”11 , exigentes para entrar a la recta con ventajas. Vinieron a buscarlo y no pudieron con él, Waldemar Maciel lo buscó al defensor del Compac y éste respondió con corazón y guapeza.

Petkovic y Gratus que fueron a buscarlo se quedaron con el segundo y tercer lugar. Es Patriarca, hoy por hoy, es el mejor potrillo de Maroñas.

Como lo dijo su jinete en la previa, pasó el molinillo de la triple corona, ganó la Polla de excelente forma en 1’36”62 demostrando ser hasta la fecha el líder para enfrentar al Gran Premio Jockey Club G3 sobre los dos kilómetros del próximo mes de septiembre con chapa de candidato.

Aplausos para sus sedas, entrenador y equipo y para Maciel que repite su triunfo en la Polla del 2007.

Ignacio Sánchez

En una carrera que fue todo color 3 de enero, Ave Royale, se llevó el clásico Presidente de la República por amplio margen. Desde apertura de gateras Javier Emanuel Pérez tomó las riendas de las carreras y llevó al hijo de Sloane Avenue a la victoria. El nacido en el haras El Palmar venía de ganar el clásico de Las Piedras sobre pista de grama sobre los mejores fondistas sobre esa superficie y ahora repitió en arena.

Es Ave Royale un caballo versátil que le gusta cualquiera de las dos pistas, y Javier Emanuel Pérez conduce al pupilo de Aníbal San Martín representado por Víctor Tabárez de manera magnífica. Movió la carrera a su antojo, vino en parciales lentos para pasar los primeros 400 a 25”44 y a partir de los últimos 1000 metros mover la contienda, Ragnarok lo intentó pero no pudo, Pluto que venía en tercer lugar atacó desde el fondo y se quedó con el segundo lugar.

La incógnita ahora es saber si el defensor del 3 de enero corre los largometrajes en pasto o espera para prepararse para el Gran Premio José Pedro Ramírez el 6 de enero de 2027. Va a correr el Honor o Pellegrini local o viaja a la República Argentina para correr el Carlos Pellegrini en San Isidro.

Ave Royale todo lo puede, veremos que le depara el futuro a este magnífico ejemplar. ganó en 2’32”90.

Ignacio Sánchez

La pedrense y bay crack Sweet Feel se quedó de manera brillante con la Gran Polla de Potrancas G3, Conducida de excelente manera por Pablo Rodríguez la defensora de las sedas Marnu bajo los cuidados de Germán González venía de ganar el clásico Criterium en el pasado mes de junio de muy buena manera. Acá repitió, sus conexiones decidieron dejar pasar el Producción Nacional, se preparó para la milla de la Polla de Potrancas G3 y defendió con un rotundo éxito la chapa de líder que tenía luego de obtener el Criterium.

Vino en puestos intermedios, mientras varias movían en delantera, su jinete dejaba a la hija de Lucullan pegada a los palos para no perder un metros. En los 250 finales, Pablo Rodríguez buscó el segundo andarivel para ir en busca de la puntera Umburanas intentó quedarse con el título, no pudo, ganó Sweet Feel y con ello mantiene el título de mejor potranca de las nacidas en 2023.

Segundo lugar para Umburanas a cuerpo y medio mientras que el tercer lugar tras larga atropellada fue para U Goosy. La ganadora detuvo el teletimer en 1´38”66, cerraron el marcador Linda Cami y Serena Vitoria.

Buen trabajo de Germán González en el entrenamiento junto a Pablo Rodríguez que la llevo con manos de sedas el éxito. El Selección y la corona aguardan.