Forever Young no tuvo resistencia de sus rivales en Belmont Park y se enfoca a la defensa de la Classic

Fue en busca de la victoria del Jockey Club Gold Cup G1 en la reapertura de Belmont Park y lograr una gatera en la Breeders Cup Classic G1 por medio del programa “Win and U’ are In”. Y el japonés Forever Young regresó a los Estados Unidos y también a la victoria ya que con extrema comodidad con su jockey habitual Ryusei Sakai dejó detrás a sus tres rivales con gran capacidad para estampar 2’01”23 y llevarse la carrera, los trofeos y el pase a Keeneland.

A solo seis semanas de la gran jornada en Lexington el nipón va por su double event y a dar revancha. ¡Vaya, crack!

Las Piedras organiza jornada de sábado

Con el cambio de escenario en Maroñas que fue sede de la jornada de jueves, el hipódromo las Piedras tiene en exclusiva la jornada de sábado con atractivos varios.

La base es el Preferencial Mano Blanca, un llamado sobre doce cuadras donde prometen ocupar gateras ocho ejemplares en formato handicap en donde el top weight le dispensa 10 kilos al más liviano.

Para seleccionar la triple fórmula nos quedamos con la exacta de los tres años ya que Animado Zun, cargando 56 kilos, es a quien elegimos para que se lleve la chapa más alta del marcador. Con solo tres corridas y dos ganadas el del Tito Borjas tiene todo para derrotar a sus siete rivales siendo Ezequiel su mayor enemigo. El cinco años Negociador puede venirse como sorpresa. Largan 15:15 horas.

La jugada del día con pozo

Tras lo que fueron las trifectas de la jornada de las Pollas hoy Las Piedras ofrece un acumulado de 452 mil pesos en la cuarta carrera que superará el millón de pozo en prueba de 10 sobre “mildos”, los elegidos para acertar: 2-3-10 (4-6).

Gran Premio de honor, Ave Royale y sus enemigos

Tras el Asamblea de la Florida disputado en grama hace casi ya dos meses varios se aprontan para el Honor del domingo 4 de octubre. Se entiende que Ave Royale da revancha sobre 2400, Native Extreme y Galikovic van a pedirle cuentas en carrera que se vislumbra espectacular.

En el Gran Premio Selección va Sweet Feel y se suman varias

El triunfo de Sweet Feel la coloca como candidata en el Selección, su escolta Umburanas y U Goosy se especula serán de la partida. Desde el Sarandi dará la cara La Inalcanzable, veremos Amiga Verdadera, si va Ur a Hero y se suma Blue Paradise que abandona grama hacia arena.

Ignacio Sánchez

El Gran Premio Jockey Club, en juego la segunda gema

Pocos son los potrillos que obtuvieron (luego de la reapertura) Criterium, Polla y Jockey Club: Bobby di Job, Sir Fever, Aero Trem y Suablenanav TH. Halago que puede cosechar Es Patriarca el domingo 4 de octubre. Aún no se define dónde vuelve a correr International Star (obtuvo el Criadores Nacionales).