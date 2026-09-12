El japonés Forever Young trabaja en Belmont Park, corre en su re inauguración y viaja a Lexington

Camino a Keeneland para su doble - event en la Classic de la Breeders

El crack japonés entrena en el hipódromo de New York, corre el viernes 18

El crack japonés Forever Young llegó a las nuevas instalaciones del hipódromo de Belmont Park (New York) en la madrugada del pasado martes, tras la cuarentena el jueves realizó su primera aparición en la pista principal antes del mediodía como parte de su preparación para su próxima intervención en las pistas ya que formará parte del Jockey Club Gold Cup G1 que tiene una bolsa de un millón de dólares y que será parte de la gran jornada del viernes 18 de septiembre, día de la inauguración del renovado hipódromo.

Yoshito Yahagi entrena al súper crack que luce las sedas del propietario Susumu Fujita, cuando hizo irrupción en la pista de Belmont Park las miradas de todos los presentes fueron sobre el crack que se presentó junto a su compañero Shin Emperor -ganador de carreras de G2-, quien tiene previsto competir en el Joe Hirsch Turf Classic G1 el 26 de septiembre también en Belmont Park que será sede de la Breeders Cup 2027 como así también el cierre de la triple corona norteamericana en distancia que aún se desconoce ya que se pretende bajar a 2000 metros.

Forever Young salió de galope para dar una vuelta completa al ovalo de la pista de Belmont bajo la supervisión del asistente del entrenador que viajó a EEUU.

Forever Young defenderá su título en la Classic de la Breeders Cup el próximo 31 de octubre en el hipódromo de Keeneland, descendiente de Deep Impact - Sunday Silence - Real Steel (su padre) es un trotamundo hípico con triunfos en su país de nacimiento, también es titular de los dos Derbies de Saudí y Meydan en 2024, año que fue tercero en el Derby de Kentucky y luego en la Breeders Cup. El pasado año también hizo suya la Saudí Cup G1 la carrera con mayor bolsa del premios del mundo para luego llegar tercero en la Dubai World Cup G1 en Meydan. Tras ello obtuvo la Classic en Del Mar.

En 13 carreras el fenomenal ejemplar obtuvo 10 triunfos y tres terceros puestos, con estas dos carreras muy factiblemente de por concluida su campaña de pistas.

Ovación viaja a Lexington el 26 de octubre para cubrir todas las alternativas de las jornadas de la Breeders Cup que este año tiene como anfitrión al hipódromo de Keeneland en doble jornada de viernes 30 y sábado 31 de octubre.

Tres fin de semana acumula Fortuna en carrera para la jornada del 4 de octubre

La baja en la retención al 18% (del 28 original) le ha dado al sport a ganador un incremento del 18% algo valorado por aquel que apuesta sobre esa jugada que es la que mayor recauda a nivel de juego en Maroñas seguido por una exótica: la trifecta. Ambas jugadas le llevan un muy buen porcentaje de diferencia a las jugadas sobre segundo y tercero y el resto.

Con el cambio de carrera de la fortuna a Fortuna en carrera lo acumulado durante casi dos meses se volcó sobre tres trifectas del pasado domingo, en la 3ra que el pozo llego a 580 mil pesos y en ambas Pollas, 10a y 12a carrera y los pozos fueron de 770 y 824 mil pesos.

Visto los resultados desde hoy sábado y mañana domingo, por tres fines de semana consecutivos habrá una rueda de sábado y dos de domingo para incrementar pozos de la jornada del domingo 4 de octubre.

Hoy la actividad inicia en el San Félix a las 12:30 con 7 carreras y cierra en Maroñas con 8 contiendas que van desde las 16:15 hasta las 19:45 horas.

