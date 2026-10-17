En Las Piedras en jornada de diez carreras la base es el gran premio de Honor sobre 2000 metros

Con diez competencias desde las 13:30, el hipódromo Las Piedras entrega reunión sabatina con dos puntos altos, el festejo del 175 aniversario de la ciudad de Sauce y la disputa del Gran Premio de Honor sobre 2000 metros que trata de la prueba central de la jornada sabatina. Es de recuerdo que el hipódromo pedrense comienza una era que lo tiene como animador de las reuniones sabatinas dejando a Maroñas con libertad de organizar jueves o lunes.

El pasado jueves, Maroñas entregó ocho carreras donde el nivel de apuesta promedio estuvo por debajo de los 500 mil pesos, se deberá esperar cómo es la reacción de lunes y las próximas de jueves que no tuvo un buen inicio.

Sauce y sus autoridades de la ciudad, encabezados por su alcalde, dirán presentes en Las Piedras de primera a última carrera con expo de artesanos, degustación de varias bodegas de vino, expo de emprendedores rurales y una muestra fotográfica de la historia de la casa de Artigas.

A nivel de cancha, los 2000 metros de extensión de clásico de Honor llama al burrero al canario, largan diez a las 17:30 horas con varios candidatos al disco y la foto.

Varios son los que pueden llevar la mayor cantidad de boletos, no solo por lo parejo de la carrera, desde esta jornada la retención a ganador baja al 8% del 18% por lo cual la apuesta a ganador, que es la que más recauda, tendrá muy seguramente aliados ya que el dividendo del mas apostado estará por arriba de los 3 por cada uno.

Blowin Inthe Wind se lleva nuestro pronóstico, el pupilo de la familia Marrero sabe de ganar estelares sobre misma distancia corriendo de local, fue cuarto de Ave Royale en grama para luego no tener una buena participación en el Presidente de la República algo que separamos a la hora de colocar su nombre encabezando nuestra triple fórmula.

El veterano Universal Horse es enemigo de sumo riesgo, tras varios triunfos en pruebas de condición en Maroñas para viajar a Las Piedras tratando de repetir su muy buen segundo lugar en el Ramírez 2025.

El Fari es más que una sorpresa, gusta del trazado canario y si lo dejan hacerse a gusto en delantera puede tornarse inalcanzable de 300 a la meta.

Quedan varios nombres en danza como el exlíder del ranking de fondistas pedrenses, Mr.Can, que con cambio de colores pero no de establo es rival de riesgo.

Carrera para ver y disfrutar.

La serie Campeones II hace su preinscripción el lunes 19

El próximo lunes 19 de octubre en horarios de la oficina de Carreras se realiza la preinscripción de la Serie Campeones II a disputarse el domingo 1° de noviembre en Maroñas. El lunes 26 se anota, se firman montas previo pago de la inscripción y en horas de la tarde es el sorteo de gateras de las seis carreras (cuatro en arena y dos en pasto) que reparten 6,6 millones de pesos de bolsa. La Classic y el Distaff van con millón y medio, las Mile reparten un millón de pesos cada una y las Sprint, la verde va sobre 1300, tienen una bolsa de 800 mil pesos.

Ventas en Keeneland en la previa de la Breeders Cup

Keeneland ha anunciado que ya está disponible en línea el catálogo interactivo para la tercera edición de la “Championship Sale” (Subasta del Campeonato), que se celebrará el miércoles 28 de octubre en la histórica finca Castleton ubicada en Lexington.

Englishman

Se presenta una participación del 2,5% en Englishman, 3 años que competirá en la Cygames Breeders’ Cup Sprint G1. Esta participación otorga derechos de cría del hijo de Maxfield y no incluye los derechos de competición para la BC.