Azul y amarillo son los colores del stud que se acostumbró a animar este tipo de contiendas de la mano de Delincuente Z.

Venia de ingresar tres veces consecutivas en segunda colocación en Maroñas el defensor del Tito Borjas. Enfrentándose siempre a duros rivales, y haciendo grandes carreras.

Hoy, tenia como principal enemigo a Luisito, un ejemplar que hace las cosas muy bien en las mañanas de entrenamiento y merecía respeto.

Pero, la realidad es que Delincuente Z es un caballo fenomenal que tenia en su historial carreras frente a rivales realmente fuertes y se creía que en su hipódromo de residencia debería de ser el claro vencedor, y así lo fue.

Lo entrena Germán González y lo llevó a la victoria Pablo Rodríguez de muy buena labor.

Pablo Rodríguez volvió a tener una sólida tarde pedrense y venció por duplicado, estirando aún mas la estadística a su favor y todo apunta que no habría manera alguna de que se le escapara. Además, también lidera en Maroñas.

El hipódromo de San Félix abrirá la jornada con diez cotejos, que tendrá actividad comenzando a las 11:55 y finalizando 16:25 horas. Posteriormente, a las 17:10, se larga la primera en Maroñas y cierra la última a las 20:45. En total, serán nueve competencias en Maroñas.

Yair Pereira visitando el podio con Copy Link Foto de: Santiago Olivera.

Yair Pereira, tras la rodada de Diogo González en uno de sus entrenamientos en las mañanas de ensayos, será el encargado de intentar guiar al éxito a una de las representantes uruguayas en la Copa de Plata en la Argentina.

Ovación habló con Pereira y dijo: “Una yegua en franco ascenso, ya gané con ella en forma muy cómoda, sabemos que va a correr contra yeguas de alto concepto, están las mejores.” “Creo que va a estar a la altura, va a llegar muy bien y esperamos que haga lo que hace en Uruguay y lo confirme en Argentina, es algo muy lindo. Todo jockey quiere estar”.

Este domingo se disputa en Tokio la Japan Cup 2026, sobre los 2400 mts en la grama.

Vuelve Teao, último ganador del Latinoamericano en Perú y Calandagan buscará defender la corona. Mientras que Ombudsman, Danon Decile y Masquerade Ball aparecen como grandes candidatos.

El stud Jet Set se movió fuerte y ya confirmó otros dos representantes para el próximo Gran Premio Carlos Pellegrini. Adquirió para disputar esta prestigiosa contienda a Honest Boy y Cazador de Areco, sumándose a los ya confirmados Del Real y Puppi´s Husband. Una gran inversión.