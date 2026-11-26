El Legacy pegó fuerte y al medio. Ya confirmó su ejemplar para disputar la contienda más importante del calendario hípico uruguayo.

El ganador del Clásico Argentina confirmó su participación en los 2.400 metros el 6 de Enero y estará presente en el Gran Premio José Pedro Ramírez.

El buen potrillo brasileño afrontará un gran desafío en su campaña.

Previo a su debut maroñense, el concepto era tan elevado que su entrenador afrontó su debut directo en una prueba clásica.

Es criado en Santa María de Araras. Podeounaopode cuenta con un pedigree de altísimo calibre, es hijo de Hofburg, descendiente de Tapit, una línea con gran influencia en la hípica estadounidense. Por parte de madre, es hijo de After Road, una yegua que se supo destacar en el Hipódromo de la Gávea. Genética que le permitiría disputar los 2400 metros sin problema alguno.

La generación 2023 dejó varios nombres que al parecer tienen encaminada su participación. Petkovic, reciente ganador del Gran Premio Nacional, aparece como otro de los grandes animadores que podría tener la carrera. Viene de vencer a International Star por cuatro cuerpos y de manera fácil y cómoda.

Abrileño Fever fue quién cerró el podio y se cree que sería otro de los anotados. Al igual que International Star. Las carreras de la triple corona fueron dando alertas y demostrando quién sí, quién no, y quién estaría por verse, siempre hay sorpresas en las anotaciones y no creemos que este 6 de enero sea la excepción.

Con un poco más de un mes por delante comienza a tomar forma y se van intuyendo los posibles participantes. Una carrera que reúne los mejores fondistas del país y que siempre aparecen extranjeros con muchas expectativas de lograr el gran premio.

En lo previo, una gatera con gran nivel y sin dudas que será una fiesta para todo el público que acompañe y se sumen al Mitin de Reyes.

