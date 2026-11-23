Semana que todo turfista sueña poder tener en algún momento y desea, esa fue la que tuvo el stud: El Gran Robert.

Ya que en tan solo cinco días conquistó el Gran Premio Nacional (G1) con Hi Pocho y también el Internacional Dardo Rocha (G1) de la mano de Adorado Rim. Algo tan inexplicable como increíble, tenés que estar tocado por la varita. Sus colores brillaron como nunca.

Para una caballeriza que no pertenece al círculo de las grandes estructuras del turf argentino, semejante doblete tiene dimensiones gigantescas. Ganar dos de las tres carreras más importantes sobre arena del calendario nacional en menos de una semana, con caballos diferentes y equipos distintos, es algo de las que difícilmente puedan repetirse.

El Gran Robert pasó de esperar durante años su primer éxito de G1 a conseguir dos de los títulos más codiciados prácticamente en un abrir y cerrar de ojos.

Adorado Rim no era ningún desconocido. Durante sus temporadas de dos y tres años había figurado entre los mejores productos de La Plata, conquistando incluso pruebas importantes de G2 y G3. Después atravesó un período menos productivo, pero nunca dejó de ser considerado un caballo de condiciones.

Luego, más recientemente había sido tercero en el Clásico Italia (G3) y venía de ser distanciado por molestar en el Clásico Carlos Gardel (L), en Palermo, donde el resultado favoreció a Vota Bien, hijo de Hi Happy.

Lo esperaba el desafío más exigente de su trayectoria, por primera vez sobre 2400 metros, y respondió con una actuación sensacional.

La conducción de Pereyra resultó fundamental. El jockey, que alcanzó su octava victoria de G1 en la temporada y lidera ese rubro entre sus colegas, interpretó perfectamente los distintos momentos del desarrollo y tuvo la paciencia necesaria para encontrar el camino hacia la gloria. Otro capítulo extraordinario para Juan Franco Saldivia, protagonista de un año cargado de emociones intensas, con golpes importantes, pero también con una capacidad admirable para recuperarse a fuerza de grandes victorias.

Entre tantos festejos, ninguno podrá compararse con el de la familia Espósito. El Nacional y el Dardo Rocha quedaron unidos para siempre por los mismos colores. Hi Pocho y Adorado Rim, dos nombres que escribieron una página excepcional para El Gran Robert. Una hazaña que demuestra que en el turf los sueños no tienen dueño exclusivo y que, algunas veces, lo que parece imposible termina sucediendo.

Pocas veces visto, y con un ejemplar de segunda mano, si habrá que soñar.

Gentileza de Turf Diario.

