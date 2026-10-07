Maroñas tuvo su fiesta de domingo con un bingo de Selección, Jockey Club con récord de apuesta promedio

No escuchar la frase “no hay nadie en el hipódromo” fue de lo mejor que pasó el pasado domingo en Maroñas, eso sí, no llegamos a oír “que buena cantidad de gente vino hoy”, ¿será que se hizo algo bien? No hay reconocimiento, es una de las respuestas. Es mejor ir a los planos y matices grises que al celeste y amarillo que son la conjunción del cielo y el sol que ayudaron a que buena cantidad de público se acercará a Maroñas.

Tanto el Gran Premio Selección como el Jockey Club llamaban al burrero al barrio de Ituzaingó, sumado al Honor y por qué no, también al Oribe sumado a que teníamos una jornada de 15 carreras era un domingo, de sol, para ver las carreras in-situ y no como varios han acostumbrado de verlas por You Tube, televisión y transmisiones.

Volviendo atrás y repasando lo que Maroñas promocionó hay algunos puntos que no quedaron en el olvido, en el segundo piso hubo un Bingo a beneficio, apenas terminado varias de las personas que asistieron al bingo se quedaron a ver y disfrutar de las carreras, ejemplo claro de una pareja que podemos llamar abuelos “mateando” en el deck del palco 9 que últimamente nadie usa y otros pegados a la varanda viendo las carreras.

Cuando se disputó el Jockey Club supimos que la apuesta trifecta que tenía un pozo de 140 mil pesos, asegurados de varias reuniones de Fortuna en carrera, llegó a un pozo final de 1.2 millones de pesos y que fue acertado por unos 30 boletos a 45 mil por ticket, la trifecta del selección también con acumulado tuvo buena recepción en boleterías.

El monto apostado de promedio por carrera superó al de la jornada de las Pollas lo cual se ubica dentro de las mejores cuatro reuniones del año detrás de la jornada del ramírez y cerca de la de Campeones, los atractivos dentro de la pista y fuera de ella contribuyeron a que el Palco luciera con buena cantidad de público, había pocos claros y las boleterías recibieron buena apuesta.

Las autoridades ya comienzan a poner cabeza en la gran jornada del Nacional que nos consagrará al mejor potrillo nacido en 2023, una posibilidad es seguir con Fortuna en Carrera debido al éxito conseguido. “Había gente en Maroñas”...

Horarios del fin de semana

Están confirmados los horarios de las reuniones del fin de semana, las Piedras da inicio a las 13:30, Melo en la sabatina a las 12:30 seguido por Maroñas que corre la primera a las 16:15. En la dominical la primera de 14 larga a las 13:30 cerrando Rocha el lunes 12 que corre de 13:00 a 17:00 horas de forma solitaria.

Cáceres es charrúa 2026, Fernanda Rodríguez de viaje

Los jockeys Luis Cáceres, Cristian Moreno y Pablo Rodríguez fueron ternados por el Círculo de Periodistas Deportivos para los premios Charrúa, el salteño Cáceres fue quien en esta oportunidad se llevo la estatuilla mientras que Fernanda Rodríguez viaja a Ecuador para competir en una justa internacional de jocketas el 25 de noviembre.

Hay elecciones en Criadores

Están trabajando las dos listas que se presentarán en las elecciones de la Asociación de Criadores a fines de noviembre con una lista que continúa con quienes llevan adelante la gestión desde hace unos años y una lista que encabezará el Dr. José Amorin. Los votos es por yeguas madres en cada haras, ambas listas en gateras.