Diogo avanza y sueña con decir presente.

El joven y talentoso piloto Diogo González sigue en recuperación tras el percance que vivió en uno de los vareos. Sus ganas y su positivismo hace que la recuperación avance rápidamente y de gran manera.

Un jinete que ya sabe lo que es competir en el exterior, lo hizo corriendo ni más ni menos que el Gran Premio Latinoamericano 2026 en Perú junto a Galikovic.

Esta vez, entre ceja y ceja tiene la Copa de Plata a disputarse en San Isidro.

González dialogó con Ovación y dijo: “estoy cada día mejor, puedo hacer todo y vuelvo para diciembre si Dios quiere”.

Día del veterinario, el trabajo silencioso.

En la jornada de ayer se conmemoró el día del veterinario. En la hípica su labor es fundamental, la prevención de lesiones, la atención en cualquier emergencia en carrera y los controles diarios en los studs. Sin veterinarios sería imposible llevar adelante este deporte tan espectacular.

Veterinaria atendiendo un caballo. Foto de: Canva.

Germán Gonzalez es lider y tiene poco perseguidor.

El entrenador radicado en Las Piedras es líder de ambas estadísticas y por amplio margen. Lleva 81 victorias en el circo de Ituzaingó y 49 victorias en el circulo canario. En Maroñas, su escolta es Facundo Santesteban con 63 triunfos. En las Piedras, María Marrero con 45 ganadas.

Germán levantando el trofeo. Foto de: Turf Uruguayo.

Día de anotaciones con un domingo destacado.

Ya no es novedad y se sabe que cada lunes de carreras, las anotaciones pasan automáticamente para el martes. Destacándose el Clásico Andrés F. Ylla y J. Folle Larreta sobre 1000 metros y también el Clásico Estados Unidos de América sobre 1500 metros y para yeguas peso por edad.

Jose Da Silva junto a Spring Time. Foto de: Helen Bentancor.

Cuatro en una tarde fueron la cantidad de victorias para todo el team Cintra, representado por Bruno Firmino. Arrancaron la tarde ya encaminados con la victoria de To Heaven. Representó al stud y haras Phillipson y recorrió los 1400 metros en 1’25”47.

Posteriormente, en un final mas que polémico, y por distanciamiento a su favor, se llevó la victoria Rapidase, una contienda que tenía potrancas corredoras y la hija de Aero Trem se llevó el gran triunfo.

Llegaba la séptima contienda y presentaban a Asombrosa, que en los papeles era la favorita. Ganó de manera fácil y contundente la hija de A Little Warm criada en el haras Sin Nombre.

Y cerró el cuaterno el potrillo Spring Time, el hijo de Can The Man salió victorioso por varios cuerpos sellando una gran tarde.