El Latinoamericano se corre en Monterrico y se prepara en Maroñas

Con los 15 participantes confirmados siendo siete locales nuestro Galikovic tiene fecha de salida hacia Lima ya que la organización confirmó que llega junto a los chilenos el domingo 19 de abril mientras que los ejemplares del Brasil llegan el lunes 20.

El Jockey Club de Perú y la OSAF confirman que el sorteo de gateras es el martes 21 al mediodía en las instalaciones de Monterrico. El sábado 25 es la conferencia donde se confirmaran las nuevas sedes del latino, 2027: Palermo, 2028: hipódromo Chile, 2029: Club Hípico de Chile cerrando Maroñas en 2030 nuevo ciclo.

El representante de Maroñas y el turf local Galikovic trabajó sobre 2000 metros en pista de arena en Maroñas el viernes pasado a las órdenes de Diogo González dejando conforme a todo el equipo Santesteban.

El sábado realiza su partida final y el domingo se embarca a Lima.

Orana Magnani

Ganó el Derby y viaja a Lima

Altair Domingos, l fantástico jockey que estuvo de a pie durante unos años está volviendo de a poco en su Brasil natal. Este domingo se quedó con el Derby paulista en una apretada definición y se apresta a viajar a Lima para llevar las riendas de Olympic Oman en el Gran Premio Latinoamericano G1.

Ganó el clásico, el trabajo paga fin de semana

Tras buenos números, carreras ganadas con viaje incluido Javier E. Pérez tras el regreso de Héctor Lazo dejó el establo de Roberto Solanes y siguió en la senda del trabajo de vareos. Con las sedas que ganó el Ramírez el domingo ganó el Municipal con el bueno de Ave Royale.

El Gran Bretaña marca la agenda y el Comparación corre en Las Piedras

Helen Bentancor

Con 11 anotadas, el clásico Gran Bretaña es buen llamador para el burrero. Sobre 1400 metros va la única estelar de Maroñas que marca que a la hora de la inscripción tuvo buena aceptación por parte de los profesionales.

Van por una bolsa de $ 800.000 Tsedaka, Gata de Verano, Candara, Tunga, Truco E Flor, Triple A, Namaste India, Top Dance, Grandinata, Khalessi Glory cerrando filas y largando por flanco externo Best Bright. Una carrera atrayente ya que vuelven a verse las caras Grandinata y Truco E Flor en una reunión de domingo que se compone por 14 carreras. La sabatina la conforman 10 pruebas que van tras nueve de Colonia mientras que las Piedras ofrece jornada de 13 carreras de viernes con el Comparación de base con seis anotados donde anotó el clásico Mr. Can, tambien anotaron Steinbruch Macho, Ultimate Best, Blowin Inthe Wind, Zelenski y Sheriff Dillon en prueba de 2000 metros,