Cayetana fue la ganadora del clásico Asamblea Legislativa disputado en el hipódromo de Maroñas

Tenía la potranca Cayetana buenos antecedentes a nivel estelar, fue la ganadora del Campeones Fillies para luego ser cuarta en el Criterium y NP en la Polla.

Tras un prudencial descanso, la defensora de las sedas Caraguatá nacida en el haras Viejo Molino, que tuvo su trofeo, volvió por sus fueros, fue conducida por Vagner Leal, el que siguió a la puntera Umburanas desde apertura de gateras para dominar en los últimos 250 para llegar con claras ventajas al disco y así adjudicarse el tercer triunfo de su campaña, el segundo de corte mayor. Tras la carrera Bruno Firmino expresó que: “Es una yegua difícil para la comedera, con Pablo Rodríguez ganó Campeones, ahí le dijimos que la potranca tenía una chance bárbara. Luego no corrió bien y para este clásico, con su jockey habitual, le teníamos gran fe y ella respondió”, finalizó confirmando quien representa al equipo Cintra en Maroñas.

La carrera tuvo el trámite esperado con Umburanas en delantera pero siempre acompañada, ni Cayetana ni Ultra Rayo la dejaron tomar vuelo, la del Hs. Regina pasó los primeros 400 en 23”75 con la del Caraguatá a su lado, Ultra Rayo a las grupas junto a La Patriada dejando en la retaguardia Que Patriota.

Frente a Villa Violeta la puntera marcaba parciales, 800 en 47”35 junto a Héctor Lazo, Cayetana no le daba respiro mientras que la de Phillipson y La Patriada seguían empujando.

Ignacio Sánchez

Cuando giraron el codo Umburanas y Cayetana se comenzaron a perfilar como las que iban a definir el clásico Asamblea General Legislativa, en los 250 Leal busca a la hija de Sloane Avenue para dominar y sacar ventajas, llegó al disco con dos cuerpos y cuarto empleando 1’31”18 para recorrer las 15 cuadras. A cuerpo y cuarto arribó La Patriada cerrando el semáforo Ultra Rayo y Que Patriota.

