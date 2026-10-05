Medvedev fue descalificado ante Djokovic tras pelotazo a un espectador: “Fue un accidente al cien por cien”

Daniil Medvedev protagonizó un insólito episodio en las semifinales del Abierto de China de tenis. El ruso fue descalificado este lunes ante Novak Djokovic después de golpear una pelota hacia la tribuna que terminó impactando en un espectador. El serbio avanzó así a su séptima final en Pekín, cuando dominaba 7-5 y 5-3.

El incidente se produjo en el noveno juego del segundo set, con el marcador 15-15 y después de dos horas y 17 minutos de partido. Medvedev no llegó a una pelota de Djokovic y, en la acción posterior, después de que la pelota pegara en la pared, la golpeó otra hacia el fondo del estadio. La pelota alcanzó en el ojo a un aficionado ubicado en las primeras filas, que recibió asistencia y abandonó la tribuna.

El juez de silla, Mohamed Lahyani, determinó la descalificación del ruso, que se acercó a Djokovic para saludarlo antes de abandonar la pista. Fue un desenlace abrupto para un partido que hasta entonces había sido muy disputado y en el que el serbio había tenido que salvar 16 de las 18 oportunidades de quiebre que enfrentó.

Not the ending we expected 😮 @DjokerNole advances to the Beijing final after Medvedev is defaulted whilst down 5-7 3-5 #ChinaOpen https://t.co/Pae5eNrJ6W — Tennis TV (@TennisTV) October 5, 2026

“Fue un accidente al cien por cien”, declaró Medvedev

Después del encuentro, Medvedev explicó que no hubo intención de golpear al espectador y calificó lo ocurrido como un accidente. “Fue un accidente al cien por cien”, aseguró el ruso y dijo que no había golpeado la pelota con rabia.

“Cuando vi el resultado, me sentí horrible”, reconoció Medvedev, que puso por delante de todo la salud del aficionado. Espero que esté bien, porque nunca se sabe con este tipo de situaciones”, señaló. Además, manifestó su deseo de reunirse con él y compensarlo de alguna manera.

Djokovic también lamentó lo sucedido y recordó que él atravesó una situación similar en el US Open 2020, cuando fue descalificado ante Pablo Carreño después de golpear accidentalmente con una pelota a una jueza de línea.

“Conozco esa sensación”, recordó Djokovic

“También lo siento por Daniil porque conozco esa sensación. En 2020, en circunstancias similares, también fui descalificado. Es horrible”, expresó el serbio, quien aseguró que no vio el pelotazo porque se había girado para buscar la toalla después del punto.

“Estoy seguro de que Daniil no tenía intención de lesionar a nadie”, añadió Djokovic, que también expresó su preocupación por el estado del espectador: “No sé la gravedad de la lesión. Espero que no sea nada serio”. La descalificación le permitió al serbio mantener su invicto en Pekín, donde acumula 33 victorias consecutivas, y alcanzar su final número 146 en el circuito, igualando a Ivan Lendl en el tercer lugar histórico de la era Open.

A sus 39 años, Djokovic disputará este martes la final ante el australiano Alex de Miñaur, noveno del ranking. Buscará así su séptimo título en el Abierto de China y el 102 de su carrera.