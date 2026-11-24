La edición 25 del Uruguay Open ya quedó atrás, pero su director Diego Pérez Burín analizó lo que dejó un torneo que volvió a demostrar un gran nivel de organización, pero también de tenis con una final de alto voltaje en el Carrasco Lawn Tennis Club.

El brasileño Thiago Seyboth Wild se quedó con el título de campeón tras vencer en la final a su compatriota Matheus Pucinelli de Almeida 6-3 y 6-4 en una hora y media de juego y se convirtió en el segundo tenista de Brasil en ganar el Challenger de Montevideo tras lo que había sido la consagración de Thomaz Bellucci en la edición del 2013.

Diego Pérez, director del Uruguay Open, en el cierre de la edición número 25 del Challenger de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez.

Diego Pérez reconoció terminar “muy cansado” después de un gran torneo y dijo: “Me voy con una muy buena sensación. Creo que fue una linda semana. Estábamos preocupados al principio por el tema del clima porque podía llegar a pasar un desastre si se cumplían los pronósticos porque hasta una cancha allá en el fondo preparamos por si teníamos que habilitar más, pero no me puedo quejar porque todo salió espectacular”.

La VIP del Uruguay Open en el Carrasco Lawn Tennis. Foto: Ignacio Sánchez.

Acerca del nivel de tenis del torneo, el director destacó lo hecho por Franco Roncadelli, quien fue el mejor uruguayo llegando hasta los cuartos de final: “Fue muy lindo verlo alcanzar los cuartos de final y pelear ese partido. Fue su mejor actuación desde que participa y obvio queríamos más, pero nos dejó muy contentos”.

Sobre el nivel general, Diego Pérez ponderó lo hecho por el campeón: “Vimos un muy buen nivel y la verdad que Thiago Seyboth me impresionó por el talento que tiene y por cómo juega. No es un joven que recién empieza pero tiene tenis como para meterse entre los 50 mejores del mundo”.

Fan Zone del Uruguay Open con sponsors que fueron parte del Challenger de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez.

El Uruguay Open también generó una gran movida alrededor del torneo que sobrepasó al tenis y así lo explicó su director: “La Fan Zone funcionó muy bien, los food trucks, la pantalla gigante para ver partidos con la gente en las sillitas al estilo Wimbledon o Roland Garros pero a menor escala (risas) fue algo muy lindo también y tuvimos una VIP espectacular en la que logramos que los sponsors trajeran a sus clientes y tuvieran esa atención especial en el torneo”.

Fan Zone del Uruguay Open con sponsors que fueron parte del Challenger de Montevideo. Foto: Ignacio Sánchez.

Ahora, el director y extenista, pasará raya y empezará a trabajar en la edición del Challenger de Montevideo para el 2027: “Eso será próxima semana capaz (risas), pero nos vamos con la imagen de la cancha llena, un gran nivel de tenis y una hermosa fiesta que se sigue consolidando”.