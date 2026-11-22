El brasileño Thiago Seyboth Wild se consagró campeón de la edición 25 del Uruguay Open tras vencer a su compatriota Matheus Pucinelli de Almeida por 6-3 y 6-4 en la final disputada ayer en la cancha principal del Carrasco Lawn Tennis, que lució colmada en una tarde espectacular.

En una hora y 29 minutos de partido, Seyboth Wild impuso condiciones ante Pucinelli de Almeida. Tuvo una sólida actuación en el primer set, que se llevó por 6-3, y luego confirmó su favoritismo en la segunda manga para cerrar el encuentro con un 6-4 y levantar el trofeo.

Seyboth Wild, ubicado en el puesto 101 del ranking mundial de la ATP, llegó al torneo como el principal favorito tras la baja del argentino Camilo Ugo Carabelli. Sin embargo, su camino hacia la final no estuvo exento de dificultades. En su debut derrotó al argentino Nicolás Kicker por 7-5 y 6-3, luego eliminó al español Carlos Sánchez Jover por 6-3 y 7-6 (7-4) y en cuartos de final cedió el único set de su recorrido ante otro español, Oriol Roca Batalla, a quien venció por 7-6 (7-3), 5-7 y 6-3.

En semifinales tuvo una actuación más contundente y superó al danés Elmer Moller por 6-0 y 6-4 para meterse en la definición. Allí confirmó su condición de favorito y cerró una semana de exigencia con el título en el Carrasco Lawn Tennis.

De esta manera, se convirtió en el segundo brasileño en conquistar el Challenger de Montevideo. El antecedente era Thomaz Bellucci, quien se consagró en 2013 tras vencer en la final al argentino Diego Schwartzman.

El brasileño Thiago Seyboth Wild se consagró campeón del Uruguay Open 2026. Foto: Ignacio Sánchez

La edición número 25 del certamen también dejó una actuación destacada del tenis uruguayo. Franco Roncadelli fue el mejor representante local y alcanzó por primera vez los cuartos de final del torneo.

En cuanto a los premios, Seyboth Wild recibió 17.000 dólares por el título y 75 puntos para el ranking mundial de la ATP, mientras que Pucinelli de Almeida obtuvo 9.600 dólares como vicecampeón. El torneo repartió un total de 107.000 dólares en premios.