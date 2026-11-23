El Uruguay Open cerró este domingo su edición número 25 en una cancha principal del Carrasco Lawn Tennis repleta y la consagración del brasileño Thiago Seyboth Wild, quien derrotó en la final a su compatriota Matheus Pucinelli de Almeida en cifras de 6-3 y 6-4 en una hora y media de partido.

De esta manera, Seyboth Wild se transformó en el décimo cuarto jugador diferente en levantar el trofeo en el estadio del Carrasco Lawn Tennis Club, escenario que siempre albergó a este torneo.

El ex 58 del mundo y actual 101 del ranking de la ATP derrotó a su compatriota Matheus Pucinelli de Almeida para cerrar el año con ocho finales disputadas y cinco ganadas: Piracaciba, Zug, Génova, Santa Cruz de la Sierra y Montevideo.

El brasileño Thiago Seyboth Wild se consagró campeón del Uruguay Open 2026. Foto: Ignacio Sánchez

Seyboth Wild llegó al Uruguay Open en el puesto 101 del mundo y se asegura estar entre los 90 mejores e ingresando directamente al cuadro del Abierto de Australia.

“Ha sido un año extenso y duro”, dijo Seyboth, quien suma 17 finales en su carrera, ocho de ellas este año, y que, contando la del Uruguay Open, es la quinta semana consecutiva que juega y llega a una definición.

“Fue una semana difícil porque era la última de la temporada, pero estoy muy feliz de todo lo que logré en la temporada”, dijo el segundo tenista brasileño campeón en la historia del torneo.

El otro campeón brasileño en Montevideo fue Thomaz Bellucci, quien este año estuvo sentado al pie de la tribuna como entrenador de Pucinelli de Almeida. “Ojalá que seamos más brasileños campeones en el futuro en este torneo”, afirmó el ganador de la edición de 2013.

Pucinelli, por su parte, agradeció a su cuerpo técnico y también a la organización del torneo, al que “espera regresar pronto.”

El camino de Thiago Seyboth Wild al título del Uruguay Open

Primera ronda a Nicolás Kicker (Argentina) 7-5 y 6-3

Octavos a Carlos Sánchez Jover (España) 6-3 y 7-6(4)

Cuartos a Orio Roca Batalla (España) 76(3), 5-7 y 6-3

Semis a Elmer Moller (Dinamarca, 7) 6-0 y 6-4

Final a Matheus Pucinelli de Almeida (Brasil) 6-3 y 6-4

Todos los campeones de las 25 ediciones del Uruguay Open

Thiago Seyboth Wild y Matheus Pucinelli de Almeida tras la final del Uruguay Open en el Carrasco Lawn Tennis. Foto: Ignacio Sánchez.

Todos los campeones del Uruguay Open

1998 - Eduardo Médica (Argentina) a Christian Ruud (Noruega) 6-4 y 6-4

Agustín Calleri/Francesco Cabello (Argentina) a Cristiano Testa/Paulo Taicher (Brasil) 6-4 y 6-4

1999 - Karim Alami (Marruecos) a Galo Blanco (España) 6-3 y 6-1

Martín García/Pablo Albano (Argentina) a Diego del Río/Daniel Orsanic (Argentina) 6-2 y 6-3

2000 - Guillermo Coria (Argentina) a José Acasuso (Argentina) 6-3, 6-7(9) y 6-2

Lucas Arnold Kerr/Gastón Etlis (Argentina) a Juan Balcells/Germán Puentes España) 6-4 y 6-4

2001 - David Nalbandian (Argentina) a Fernando González (Chile) 6-2, 3-6 y 6-3

Martín Vassallo-Argüello/Diego del Río (Argentina) a Mariano Hood/Gastón Etlis (Arg) WO

2005 - Juan Martín del Potro (Argentina) a Boris Pashanski (Serbia) 6-3, 2-6 y 7-6(3)

Brian Dabul/Damián Petrarca (Argentina) a Olivier Marach/Daniel Koellerer (Austria) 6-4 y 6-0

2006 - Guillermo Cañas (Argentina) a Nicolás Lapentti (Ecuador) 2-6, 6-3 y 7-6 (3)

Máximo González/ Sergio Roitman (Argentina) a G. Cañas/Martín García (Argentina) 6-3 y 7-5

2007 - Santiago Ventura (España) a Marcel Granollers (España) 4-6, 6-0 y 6-4

Pablo Cuevas (Uruguay)/Luis Horna (Perú) a Santiago Ventura/Marcel Granollers (España) wo

2008 - Peter Luczak (Australia) a Nicolás Massú (Chile) wo

Flavio Saretta/Franco Ferreriro (Brasil) a Daniel Gimeno /Ruben Ramírez Hidalgo (España) 6-3 y 6-2

2009 - Pablo Cuevas (Uruguay) a Nicolás Lapentti (Ecuador) 7-5 y 6-1

Juan Pablo Brzezicki(Argentina)/David Marrero(España) a Pablo y Martín Cuevas (Uruguay) 6-4 y 6-4

2010 - Máximo González (Argentina) a Pablo Cuevas (Uruguay) 6-1, 3-6 y 4-6

Brian Dabul/ Carlos Berlocq (Argentina) a Sebastián Prieto/Máximo González (Argentina) 7-5 y 6-3

2011 - Carlos Berlocq (Argentina) a Máximo González (Argentina) 6-2 y 7-5

Goran Tosic/ Nikola Ciric (Serbia) a Marcel Felder (Uruguay)/Diego Schwartzman (Argentina) 7-6(5), 7-6(4)

2012 - Horacio Zeballos (Argentina) a Julian Reister (Alemania) 6-3 y 6-2

Nikola Metic/Antonio Veic (Croacia) a Blaz Kavcic (Serbia)/Franco Skugor (Croacia) 6-3, 5-7 y 10-7

2013 - Thomaz Bellucci (Brasil) a Diego Schwartzman (Argentina) 6-4 y 6-4

Pablo y Martín Cuevas (Uruguay) a Andrés Molteni (Argentina) /Sergio Galdós (Perú) 6-2, 2-6 1y 0-7

2014 - Pablo Cuevas (Uruguay) a Hugo Delien (Bolivia) 6-2 y 6-4

Pablo y Martín Cuevas (Uruguay) a Nicolás Jarry/Gonzalo Lama (Chile) 6-2 y 6-4

2015 - Guido Pella (Argentina) a Iñigo Cervantes (España) 7-5 2-6 y 6-4

Andrej Martin (Rep. Checa)/Hans Podlipnik (Chile) a Marcelo Demoliner (Brasil)/Gastao Elias (Portugal) 6-4 3-6 y 10-6

2016 - Diego Schwartzman (Argentina) a Rogerio Dutra Silva (Brasil) 6-4 y 6-1

Andrés Molteni/Diego Schwartzman (Argentina) a Fabiano de Paula/Christian Garin (Brasil/Chile) wo

2017 - Pablo Cuevas (Uruguay) a Gastao Elías (Portugal) 6- 4 y 6-3

Romain Arenodo/Fernando Romboli (Mónaco/Brasil) a Ariel Behar/Fabiano de Paula (Uruguay/Brasil) 2-6 y 6-4 y 10-8

2018 - Guido Pella (Argentina) a Carlos Berlocq (Argentina) 6-3, 3-6 y 6-1

Guido Andreozzi/Guillermo Durán (Argentina) a Andrés Molteni/Facundo Bagnis (Argentina) 7-6 (5) y 6-4

2019 - Jaume Munar (España) a Federico Delbonis (Argentina) 7-5 y 6-2

Facundo Bagnis/Andrés Molteni (Argentina) a Rafael Matos/Orlando Luz (Brasil) 6-4, 5-7 y 12-10

2021 – Hugo Dellien (Bolivia) a Juan Ignacio Londero (Argentina) 6-0 y 6-1

Rafael Matos/Felipe Meligeni Alves (Brasil) a Ignacio Carou/Luciano Daniel (Uruguay/Italia) 6-4 y 6-4

2022 – Genaro Olivieri (Argentina) a Tomás Martín Etcheverry (Argentina) 6-7(3), 7-6(5) y 6-3

Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski (Polonia) a Facundo Díaz Acosta/Luis Martínez (Argentina/Venezuela) 6-4 y 6-4

2023 – Facundo Díaz Acosta (Argentina) a Thiago Monteiro (Brasil) 6-4 y 6-3

Guido Andreozzi/Guillermo Durán (Argentina) a Boris Arias/Federico Zeballos (Bolivia) 2-6, 7-6(2) y 10-8

2024 - Tristan Boyer (EEUU) a Hugo Dellien (Bolivia) 6-2 y 6-4

Guido Andreozzi/Orlando Luz (Argentina/Brasil) a Mariano Kestelboim/Franco Roncadelli (Uruguay) 4-6, 6-3 y 10-8

2025 – Cristian Garín (Chile) a Ignacio Buse (Perú) 6-7(3), 6-2 y 6-2

Facundo Mena/Rodrigo Pacheco Méndez (Argentina/México) a Gonzalo Escobar/Miguel Reyes Varela (Ecuador/México) 3-6, 6-3 y 11-9

2026 – Thiago Seyboth Wild (Brasil) a Matheus Pucinelli de Almeida (Brasil) 6-3 y 6-4

Nicolás Barrientos/ Mariano Kestelboim (Colombia/Argentina, 1) a Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski (Polonia, 2) 6-3 y 6-2