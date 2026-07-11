Uruguay vs. Rumania por la Nations Cup: hora, formaciones y dónde ver en vivo a Los Teros en la segunda fecha

Con la firme convicción de volver a plantar batalla en campo rival y mejorar la disciplina a la hora de defender en su cancha, Los Teros salen hoy nuevamente a escena en la Nations Cup y desde la hora 14:00 (ESPN3 y Disney+) reciben a Rumania en el Estadio Charrúa.

El equipo de Rodolfo Ambrosio vuelve a jugar ante su gente en un partido que marcará la acción de la segunda jornada de este torneo que tiene a Uruguay en el último lugar del Grupo A.

Mateo Sanguinetti, Joaquín Myszka y Reinaldo Piussi; Ignacio Dotti y el capitán Felipe Aliaga; Manuel Ardao, Lucas Bianchi y Manuel Diana; Joaquín Suárez y Jean Cotarmanach; Ignacio Álvarez Akiki, Juan Manuel Alonso, Felipe Arcos Pérez, Francisco González Capdevila y Juan González serán los integrantes de un XV celeste que no tendrá cambios pero sí una variante posicional: Juan González estará como fullback y Francisco González Capdevila como wing izquierdo.

Por su parte, Rumania, que llega a Montevideo luego de una dura derrota ante Chile por 48 a 31, presentará seis cambios ya que solo siete jugadores repetirán respecto al sábado pasado.

Manuel Diana en el partido entre Los Teros y Georgia por la Nations Cup en el Estadio Charrúa. Foto: Leonardo Mainé.

Entre las variantes más destacadas, los europeos renovaron la pareja de medios que estará integrada por Alin Conache y Hinckley Vaovasa, quien debutó en frente a Uruguay en 2021. Además, en el plantel habrá un debutante como Iacopo Bianchi, quien estará en el banco de suplentes de los dirigidos por David Gerard.

Los 15 del equipo visitante serán Iulian Hartig, Sefan Marko Buruiana y Cosmin Manole; Logan Weidner y Andrei Mahu; Nicolaas Immelman, Cristi Boboc y Adrian Mitu; Alin Conache y Hinckley Vaovasa; Iliesa Tiqe, Jason Tomane, Nicolas Onutu, Tevita Manumua y Marius Simionescu.

Cabe recordar que las entradas están a la venta a través de REDUTS y los precios van desde los $450 a los $ 2.050 pesos en todas las tribunas disponibles del escenario.

Luego de este encuentro de hoy ante Rumania, Los Teros cerrarán la ventana de julio recibiendo a Hong Kong el sábado 18 de julio en el Estadio Charrúa en lo que será el último partido de esta ventana internacional de este mes para un equipo uruguayo que luego volverá a escena con otros tres juegos en el mes de noviembre enfrentando a otros tres rivales del Grupo B en condición de visitantes.