Uruguay vs. Georgia por la Nations Cup de rugby: hora, formaciones y dónde ver en vivo el regreso de Los Teros

Con mucha ilusión por volver a jugar en casa y también expectativas por jugar nuevamente la Nations Cup, Los Teros salen hoy a escena en este renovado torneo y desde la hora 14:00 reciben en el Estadio Charrúa a Georgia en la primera etapa.

El equipo de Rodolfo Ambrosio regresa a su casa, donde tendrá tres partidos de gran nivel internacional en el marco de la preparación para el Mundial de Australia 2027 que está lejos, pero no tanto.

Es que en materia de actividad internacional, esta será la penúltima ventana para el seleccionado uruguayo ya que luego se vendrá la de noviembre y lo próximo será —ya en junio de 2027— ultimar la preparación para la Copa del Mundo que se pondrá en marcha el 1 de octubre y se extenderá hasta el 13 de noviembre.

Y de cara a estos tres juegos del mes de julio, el head coach argentino que está al frente de la Celeste tiene varias bajas importantes, pero lejos de lamentarse por esto, lo toma como una muy buena oportunidad para darle la chance a jugadores jóvenes.

El XV de Uruguay para enfrentar hoy a Georgia será con Mateo Sanguinetti, Joaquín Myszka y Reinaldo Piussi; Ignacio Dotti y el capitán Felipe Aliaga, Manuel Ardao, Lucas Bianchi, Manuel Diana; Joaquín Suárez y Jean Cotarmanach; Ignacio Álvarez Akiki, Juan Manuel Alonso, Felipe Arcos Pérez, Juan González y Francisco González Capdevila. En el banco de suplentes esperarán su turno Germán Kigel, Mateo Perillo, Lucas Porcelli, Manuel Rosmarino, Arturo Ten Hoever, Ignacio Rodríguez, Francisco Landauer y Alfonso Vidal.

Manuel Diana en la llegada de Los Teros al Estadio Charrúa para enfrentar a Chile. Foto: @TerosXV.

Por su parte, Georgia alineará a Giorgi Akhaladze, Nikoloz Sutidze, Aleksandre Kuntelia; Mikheil Babunashvili, Kote Mikautadze; Beka Shvangiradze, Luka Ivanishvili, Tornike Jalagonia; Vasil Lobzhanidze, Luka Matkava; Roma Makhatadze, Giorgi Kveseladze, Davit Niniashvili (capitán), Akaki Tabutsadze y Luka Tsirekidze. En el banco de suplentes estarán Luka Petriashvili, Nika Abuladze, Bachuki Chumbadze, Lado Chachanidze, Giorgi Javakhia, Ilia Spanderashvili, Mikheil Alania y Tornike Kakhoidze.

Las entradas para este partido que se podrá ver en vivo a través de Disney+ continúan a la venta a través de RED UTS con abonos para los tres encuentros y por supuesto, ingresos individuales para cada juego.

Cabe recordar que luego de este partido de hoy frente a Georgia, Los Teros volverán a jugar nuevamente como locales en el Estadio Charrúa dentro de siete días recibiendo a Rumania desde la hora 14:00, mientras que el sábado 18 de julio, en idéntico horario y escenario, la Celeste cerrará la primera ventana de la Nations Cup 2026 enfrentando al seleccionado de Hong Kong.