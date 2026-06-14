Se jugó la décima fecha del Top 12 de rugby: los resultados y cómo quedó la tabla de posiciones

El Torneo Apertura del Top 12 de Primera División correspondiente al Campeonato Uruguayo de rugby tuvo ayer la disputa de la novena fecha sin sorpresas porque los tres equipos de arriba volvieron a ganar y Old Boys se mantiene en lo alto de la tabla de posiciones.

El azulgrana logró una aplastante victoria frente a PSG jugando como local en British School, donde ganó en cifras de 74 a 5 con punto de bonificación ofensiva incluido para seguir como único líder con puntaje perfecto: 45 unidades en nueve jornadas jugadas hasta el momento.

Por otra parte, Old Christians, que jugó como visitante en el Parque CUPRA, derrotó a Seminario con un contundente 80 a 12 con punto bonus ofensivo incluido y continúa como único escolta de Old Boys ya que está un punto abajo: tiene 44.

Además, Carrasco Polo, que le ganó a domicilio a Champagnat por 52 a 12, no pierde pisada y se mantiene en la tercera ubicación a falta de una fecha. Con este resultado, tanto el Caballito como Old Boys y Old Christians, se aseguraron su pasaje a las semifinales de la Copa de Oro.

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En los otros resultados de la jornada, Trébol venció en Paysandú a Ceibos en cifras de 45 a 5, el Montevideo Cricket Club derrotó al Círculo de Tenis de Montevideo 54-7 y Lobos de Punta del Este dio la nota y como visitante en Camino Mendoza le ganó a Los Cuervos por 18 a 13.

Con estos resultados, Old Boys es único puntero con 45 unidades, Old Christians está segundo con 44 y Carrasco Polo continúa tercero con 37. Hasta ahí los tres clasificados ya confirmados a semis de Copa de Oro.

El cuarto lugar en semis se lo pelean tres equipos: Trébol está hoy en la cuarta ubicación con 30, Los Cuervos tienen 29 y Lobos de Punta del Este 26.

Por otra parte, Cricket tiene 24, Ceibos 22, Seminario 12, Champagnat 10, Círculo de Tenis 9 y cierra la tabla de posiciones PSG con 9 unidades.

📊 ¡POSICIONES!



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Los partidos de la fecha 11 del Top 12 de rugby uruguayo

La próxima fecha del Top 12 de rugby de Primera División será la undécima y tendrá los seis encuentros el sábado 20 de junio.

El líder Old Boys visitará a Old Christians en un encuentro que pondrá en juego el primer lugar del Torneo Apertura, mientras que Carrasco Polo —tercero— recibirá la visita de Seminario en Servando Gómez.

Por otra parte, Círculo de Tenis de Montevideo enfrentará a Trébol de Paysandú, que si gana se asegurará su lugar en las semifinales, mientras que Lobos de Punta del Este recibirá a Ceibos, Los Cuervos visitarán a PSG y el Montevideo Cricket Club a Champagnat.