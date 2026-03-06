Peñarol va en busca de su primer triunfo en el Super Rugby Americas: día, hora y dónde ver el partido en vivo

En medio de un gran proceso de recambio y renovación, Peñarol irá en busca de la recuperación en el Super Rugby Americas, certamen en el que el aurinegro procurará este sábado su primer triunfo cuando reciba a Selknam de Chile en el Estadio Charrúa.

El Carbonero enfrentará al equipo trasandino desde la hora 20:00 en partido que podrá verse en vivo a través de Disney+ y en este encuentro el local tendrá la chance de redimirse ante su gente luego de dos caídas al hilo en el comienzo de la temporada.

Es que en la primera fecha y jugando en Rosario como visitante, Peñarol Rugby sufrió una dura caída ante Capibaras, la franquicia argentina debutante en este Super Rugby Americas, en cifras de 34 a 7 luego de irse al descanso 31-0 abajo.

En la segunda jornada y ya en su primer partido como local en el Estadio Charrúa en este 2026, los de Ivo Dugonjic tampoco pudieron conseguir el triunfo, pero sí lograr mejorar en el juego aunque perdieron con Tarucas de Tucumán por 28 a 18 en un entretenido encuentro.

Ahora, nuevamente ante su gente, el Mirasol buscará sumar su primera victoria ante un Selknam que viene de vencer a Yacaré de Paraguay por 34 a 32 en un partidazo en Santiago de Chile luego de haber perdido con Tarucas en Argentina por 41 a 13 en la primera jornada.

Para Peñarol será clave un triunfo ya que la franquicia de Uruguay se encuentra en el último lugar de la tabla de posiciones sin haber podido sumar unidades hasta el momento en sus primeras dos presentaciones en el torneo.

Peñarol perdió en su estreno en el Super Rugby Americas 2026. Foto: SRA / Gaspafotos.

Así se juega la tercera fecha del Super Rugby Americas

El Super Rugby Americas tendrá este fin de semana la disputa de la tercera fecha que se pone en marcha este viernes desde la hora 19:00 con el encuentro entre Pampas y Capibaras —único líder del certamen con puntaje perfecto— en cancha del Club Atlético San Isidio de Buenos Aires con el arbitraje del uruguayo Francisco González.

Más tarde y desde las 21:00 horas, Tarucas recibirá en el Tucumán Lawn Tennis a Dogos en duelo de escoltas —ambos con nueve unidades— que tendrá a Nehuén Jauri Rivero como encargado del arbitraje.

El sábado tendrá un solo partido y será el que protagonizarán Peñarol y Selknam desde la hora 20:00 en el Estadio Charrúa con Caua Ricardo como referee, mientras que el domingo a las 20:30 horas en el Estadio do Nacional de Jacarei jugarán Cobras de Brasil frente a Yacaré de Paraguay con Mauro Rossi como árbitro.

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¿Dónde ver en vivo los partidos del Super Rugby Americas?

El Super Rugby Americas tendrá este fin de semana la disputa de la tercera fecha de la temporada 2026 con cuatro partidos entre viernes, sábado y domingo.

Los encuentros de este torneo que tiene la presencia de ocho franquicias luchando por el título de campeón, pueden verse en vivo a través de la plataforma de Disney+.