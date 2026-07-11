Manuel Ardao luego del empate de Los Teros con Rumania: “El equipo necesita ganar, con merecer no alcanza”

Los Teros igualaron 36-36 frente a Rumania en el Estadio Charrúa por la segunda fecha de la Nations Cup y, aunque rescataron un empate después de estar varias veces abajo en el marcador, el resultado dejó un sabor amargo dentro del plantel. Así lo expresó Manuel Ardao, quien aseguró que el equipo siente que dejó escapar una buena oportunidad de conseguir su primera victoria en la ventana internacional de julio.

“Amargo”, resumió el tercera línea apenas terminó el encuentro. Para Ardao, la explicación estuvo en el comienzo del partido, donde Uruguay volvió a pagar caro los errores propios. “Creo que el primer tiempo regalamos un montón de minutos, más que nada en defensa y en la disciplina. Nos sacan creo que catorce, veinte puntos y nos costó un montón volver a estar en partido”, explicó.

🗣️ "El primer tiempo regalamos un montón de minutos"



👉 Manuel Ardao afirmó que el empate le sabe "amargo". Esto dijo Manuel Ardado tras la igualdad ante Rumania por la World Rugby Nations Cup.



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Si bien Los Teros lograron reaccionar y empataron el encuentro gracias al try del propio Ardao y la conversión de Jean Cotarmanach, el jugador entendió que el resultado pudo haber sido diferente si el equipo hubiera tenido mayor solidez en los momentos clave. “Cuando tuvimos uno o dos jugadores de más ellos igual nos hicieron un try. Eso fue alargando el partido y terminó haciendo que hoy fuera un empate”, señaló.

Consultado sobre si se repitieron aspectos del debut frente a Georgia, Ardao sostuvo que todavía hay cuestiones por corregir, aunque destacó el crecimiento ofensivo del equipo. “No sé si fueron los mismos errores, pero siempre hay un debe. Hoy fue el tackle en esos primeros 20 minutos y la disciplina por momentos. Después, en ataque, el equipo está muy bien y se está encontrando”, afirmó.

También destacó la capacidad de reacción que mostró Uruguay cada vez que recibió un golpe durante el encuentro. “El equipo se siente cómodo atacando con la pelota en la mano y cuando la tiene hace daño. Por eso capitaliza rápido”, explicó.

Pensando en el cierre de la Nations Cup, el experimentado jugador remarcó la importancia del duelo del próximo sábado frente a Hong Kong. “Hay muchos jugadores nuevos, con hambre y ganas de aprender, y eso siempre suma. Pero el equipo más que merecer necesita ganar. Nos haría muy bien desde lo anímico”, expresó.

Finalmente, Ardao evitó confiarse por el favoritismo previo y dejó un mensaje claro de cara al último compromiso del torneo. “En los papeles puede parecer un rival inferior, pero ya vimos que esos análisis no alcanzan. Hay que corregir, ejecutar y ganar”, concluyó.