Los Teros en la última etapa del Sevens World Championship: día, hora, dónde ver los partidos y otro gran regreso

Con el objetivo de mejorar lo hecho en Valladolid y lograr la clasificación a la División 1 de la próxima temporada del Circuito Mundial, Los Teros salen hoy a escena en la tercera y última etapa del Sevens World Championship.

Con sede en Burdeos, Francia, el certamen le pondrá fin a una temporada que el equipo de Gabriel Puig cerrará enfrentando a los mejores del mundo.

La Celeste, que ocupará un lugar en el Grupo B, debuta hoy desde la 9:22 de la mañana frente a Australia y luego cerrará la jornada a las 14:30 enfrentando a España. El sábado a las 5:00 de la mañana de Uruguay, la Celeste se medirá ante Estados Unidos para cerrar la fase de grupos. Los partidos se podrán ver en vivo a través de Disney+ y Rugby Pass TV.

En el Grupo A estarán Sudáfrica, Fiji, Kenia y Gran Bretaña, mientras que el Grupo C lo ocuparán Argentina, Nueva Zelanda, Francia y Alemania.

Los Teros Seven están en el noveno lugar de la tabla general con 6 puntos y a ocho de Kenia (14), a quien deben superar para avanzar a la División 1.

El equipo uruguayo deberá al menos sumar 10 puntos y que el conjunto africano no sume más de una unidad para lograr ese difícil pero no imposible objetivo.

El plantel tuvo otra alta de nivel ya que para esta etapa se sumó Juan González desde Inglaterra. El resto de los convocados son Joaquín Fresnedo, Diego Ardao, Tomás Etcheverry, Pedro Hoblog, Francisco Landauer, Ignacio Rodríguez, Baltazar Amaya — otro de los importantes regresos—, Ignacio Álvarez Akiki, Juan Manuel Tafernaberry, Alfonso Vidal, Alfonso Chahnazaroff, Joaquín Cat e Ignacio Facciolo, quien volvió al Seven tras su temporada en Peñarol Rugby.

Juan González con Los Teros Seven. Foto: @Teros7s.

Los Teros cerraron su actuación en Valladolid con una muy buena victoria

Los Teros cerraron su participación en la segunda etapa del Sevens World Championship que se disputó el fin de semana en Valladolid, España, con una muy buena victoria frente a Gran Bretaña en cifras de 19 a 17 con tries de Joaquín Fresnedo (5', 14') y Alfonso Chahnazaroff (8') más las conversiones de Juan Manuel Tafernaberry (5', 15').

Con este resultado, la Celeste se ubicó en el puesto 11 del certamen que tuvo como campeón a Australia, que en la final derrotó a Sudáfrica por 26 a 19 y repitió el título en la rama femenina venciendo a Estados Unidos por 27 a 14.

La etapa de Valladolid para Los Teros Seven había comenzado el viernes con derrota primero ante los All Blacks por 40-0 y luego ante Los Pumas de Argentina por 40 a 14 para cerrar la fase de grupos con una dura caída ante Alemania por 52-0.

Alemania volvió a ser el rival celeste en semis por el noveno puesto y ahí, los europeos se impusieron por 24 a 17, resultado que llevó a Los Teros Seven a enfrentar a Gran Bretaña para luego ganar y terminar undécimos.