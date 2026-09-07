Los Teros cerraron el Americas Rugby Championship con una victoria frente a Paraguay en Valparaíso

El Americas Rugby Championship tuvo el sábado su tercera y última jornada en Chile, donde el anfitrión se consagró campeón luego de vencer a Argentina XV en un épico final de partido en una tarde que había comenzado en Valparaíso con la victoria de Uruguay XV frente a Paraguay por 41 a 12.

Ese triunfo de la Celeste ante los Yacaré fue la primera victoria de Guzmán Barreiro como head coach de Los Teros que habían iniciado su andar en este torneo con la polémica derrota ante Chile y con una dura caída con Argentina XV.

Luego de una complicada primera parte, el equipo uruguayo mejoró y mucho en el complemento, impuso sus condiciones, apoyó cinco tries y aseguró el tercer puesto del torneo.

El encuentro tuvo dos tiempos bien diferentes. Durante la primera mitad, Paraguay consiguió mantenerse en partido y llegó a estar por delante en el marcador. Los guaraníes aprovecharon sus oportunidades y apoyaron dos tries, mientras que Uruguay encontraba dificultades para imponer su juego con continuidad.

Sin embargo, la Celeste logró reaccionar sobre el cierre de la primera parte y se fue al descanso apenas tres puntos abajo (12-10), dejando abierta la historia para los segundos 40 minutos del encuentro que se disputó en Valparaíso.

En el complemento apareció la mejor versión de Uruguay XV. El equipo de Guzmán Barreiro aceleró el ritmo, logró mayor dominio territorial y comenzó a encontrar espacios en la defensa paraguaya. El resultado fue contundente: la Celeste apoyó cinco tries en la segunda mitad para transformar un partido parejo en una goleada que da confianza.

Uruguay XV frente a Paraguay en el Americas Rugby Championship. Foto: @RugbyUruguay.

El 41-12 definitivo le permitió a Uruguay XV cerrar el certamen con una victoria en tres presentaciones y quedarse con la tercera posición del Américas Rugby Championship, por detrás del campeón Chile XV y de Argentina XV.

Este torneo marcó el estreno del nuevo staff técnico que encabeza Guzmán Barreiro con muchos ex Teros y que ahora pondrá la mira en la ventana internacional de noviembre, donde Uruguay tendrá más partidos por la World Rugby Nations Cup.

En ese mes, Los Teros viajarán a Europa ya que se medirán el viernes 6 de noviembre frente a España, el sábado 14 ante Zimbabue y el sábado 21 con Portugal, siempre a las 15:00 horas de nuestro país.

El encuentro ante los españoles será en Madrid, mientras que el juego ante Zimbabue se jugará en Inglaterra y por último, el choque con Portugal —que será rival de la Celeste en el Mundial de Australia 2027— se disputará en Lisboa.